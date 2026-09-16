Аніта Луценко показала нового коханого-іноземця: хто він і що його пов'язує з Україною

Аніта Луценко / © instagram.com/anitasporty

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Вдалося з’ясувати, з ким українська тренерка Аніта Луценко перебуває в стосунках.

Так, днями спортсменка показала свого нового обранця. Щоправда, імені його вона, звичайно ж, не розкрила. Однак вдалося з’ясувати, кому ж вдалося підкорити серце Аніти Луценко. Обранцем тренерки став іспанець Фермін Еджидо. Ймовірно, парочка познайомилась в Іспанії, де зараз разом із донькою проживає тренерка.

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Фермін Еджидо є генеральним директором та засновником OCEANMAN. Це міжнародні змагання, які відбуваються на відкритій воді у різний час та різних країнах — в Україні також.

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Коханий Аніти Луценко / © ТСН

Коханий Аніти Луценко має тісний зв’язок із Україною. Коли розпочалась повномасштабна війна, він повністю засудив дії Росії. При цьому проєкт припинив свою діяльність на території РФ, хоча це й принесло збитки. В Україні OCEANMAN продовжує й далі організовуватися, навіть попри війну. Щоправда, 2022 року змагання були скасовані, але вже 2023-го — повернулись.

До речі, Фермін Еджидо побував в ефірі ТСН. Він розповідав про свій проєкт та як допомагає українським ветеранам виходити на міжнародні старти. Як виявилося, у цей момент у студії Аніта Луценко була поруч та підтримувала коханого. Марічка Падалко намагалась випитати у Ферміна Еджидо подробиці стосунків. Однак той лаконічно додав, що поки утримуватиметься від коментарів на цю тему.

Аніта Луценко у студії ТСН / © ТСН.ua

Зазначимо, до цього Аніта Луценко протягом 12 років перебувала в стосунках із цивільним чоловіком Олександром Лозовцовим. У грудні 2025 року спортсменка оголосила про їхній розрив. У колишніх партнерів є спільна донька Мія.

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