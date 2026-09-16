Анджеліна Джолі після візиту до України поширила правду про війну: її заява сколихнула Мережу

Анджеліна Джолі / © Associated Press

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Голлівудська акторка Анджеліна Джолі поділилася подробицями свого чергового візиту до України, який відбувся наприкінці серпня.

Про поїздку вона розповіла у своєму фотоблогу, де за нею стежать понад 16 млн людей. Так, зірка побувала в Харкові та Карпатах. Вона зустрілася з дітьми, вчителями, спортсменами та родинами українських військових, які роками чекають на повернення близьких із російського полону.

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Джолі приїхала до України напередодні нового навчального року та звернула увагу на те, як діти продовжують навчатися попри російські атаки. Зокрема, у Харкові вона побачила підземні школи. Через регулярні обстріли частину навчальних класів облаштували на станціях метро, а деякі школи повністю перенесли під землю.

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Допис Анджеліни Джолі / © instagram.com/angelinajolie

«Маленькі діти вчаться читати на глибині трьох поверхів», — розповіла акторка.

У Північній Салтівці — одному з районів Харкова, який найбільше постраждав від російських атак — Джолі зустрілася з юними спортсменами, які тренуються у підземному залі навіть під час повітряних тривог. Також вона відвідала мистецьку студію художника Миколи Коломійця. 2022 року простір перенесли під землю через російські бомбардування.

«Я побачила, як діти з особливими освітніми потребами вільно створюють неймовірні твори мистецтва. Студія переїхала під землю 2022 року, щоб сховатися від бомбардувань», — написала Джолі.

Допис Анджеліни Джолі / © instagram.com/angelinajolie

Допис Анджеліни Джолі / © instagram.com/angelinajolie

Після Харкова акторка вирушила до Карпат, де побувала у спеціальному таборі. Там вона поспілкувалася з родинами українських військовополонених: «Ми сиділи з жінками, які самі виховували своїх дітей, водночас борючись за звільнення своїх чоловіків. Деякі з них чекають уже чотири роки».

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Разом із Джолі до табору приїхав її син Нокс. Він провів для маленьких українців заняття з муай-тай і, за словами зірки, «для нього це було честю».

Допис Анджеліни Джолі / © instagram.com/angelinajolie

Також Анджеліна вшанувала пам’ять Олексія Юкова — засновника організації «Плацдарм», який займався пошуком, ідентифікацією та поверненням родинам тіл загиблих військових. У серпні він загинув на передовій.

Окрім того, Джолі відзначила роботу українських організацій, які продовжують допомагати людям під час війни.

Тим часом у коментарях українці та відомі зірки України дякують голлівудській зірці за візит, підтримку та поширення правди про наслідки війни, яку розпочала РФ на територіях України, на велику аудиторію. Іноземці ж після публікації нею фото з небезпечних регіонів України відзначали мужність акторки й її велике хоробре серце.

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Візити Анджеліни Джолі до України

Наприкінці серпня 2026 року акторка також побувала у Львові, Полтаві та Кременчуці. У листопаді 2025-го Джолі відвідала Миколаїв і Херсон, де зустрілася з місцевими жителями, медиками та волонтерами, а також побачила підземні школи й лікарні.

А ще раніше 2022 року акторка приїжджала до Львова. Там вона поспілкувалася з пасажирами евакуаційного потяга з Покровська та вимушеними переселенцями.

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