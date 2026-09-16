У ЄС хочуть створити новий безпековий союз за участі України: що пропонує фон дер Ляєн

Урсула фон дер Ляєн / © ТСН.ua

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Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити Європейську раду безпеки, до якої, крім країн ЄС, мають увійти Україна, Велика Британія, Канада та Норвегія. Новий орган планують скликати у разі виникнення серйозної загрози для європейської безпеки.

Про це пише видання ABC.

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Фон дер Ляєн також запропонувала створити спеціальний «протокол безпеки», який автоматично запускав би механізми колективної оборони, аналогічні статті 5 НАТО.

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Водночас президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС продовжуватиме координувати свої дії з Північноатлантичним альянсом. Однак, за її словами, нинішні європейські механізми безпеки вже не відповідають новим викликам.

«Ми зміцнюємо наше співробітництво з НАТО, але наша доктрина, наші інституції та наші механізми ухвалення рішень не розвиваються відповідно до нової реальності», — заявила фон дер Ляєн.

Під час виступу в Європарламенті вона також представила ширшу програму, яка передбачає активний розвиток оборонної промисловості, скорочення технологічного відставання Європи від США та Китаю у сфері штучного інтелекту, підготовку до наслідків зміни клімату та реформування міграційних правил.

Окремо фон дер Ляєн наголосила на необхідності спільного європейського підходу до захисту зовнішніх кордонів ЄС.

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На виступ до Страсбурга також прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Це відбувається на тлі посилення співпраці між Канадою та Євросоюзом.

Раніше повідомлялось, що Канада та Європейський Союз проводять переговори щодо участі Оттави у фінансуванні кредиту на €90 млрд для України. Таким чином канадський прем’єр-міністр Марк Карні прагне посилити співпрацю з європейськими партнерами та водночас скоротити залежність країни від Сполучених Штатів.

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