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У ЄС хочуть створити новий безпековий союз за участі України: що пропонує фон дер Ляєн
Його мають скликати у разі серйозної загрози, а окремий протокол може запускати механізми колективної оборони.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пропонує створити Європейську раду безпеки, до якої, крім країн ЄС, мають увійти Україна, Велика Британія, Канада та Норвегія. Новий орган планують скликати у разі виникнення серйозної загрози для європейської безпеки.
Про це пише видання ABC.
Фон дер Ляєн також запропонувала створити спеціальний «протокол безпеки», який автоматично запускав би механізми колективної оборони, аналогічні статті 5 НАТО.
Водночас президентка Єврокомісії наголосила, що ЄС продовжуватиме координувати свої дії з Північноатлантичним альянсом. Однак, за її словами, нинішні європейські механізми безпеки вже не відповідають новим викликам.
«Ми зміцнюємо наше співробітництво з НАТО, але наша доктрина, наші інституції та наші механізми ухвалення рішень не розвиваються відповідно до нової реальності», — заявила фон дер Ляєн.
Під час виступу в Європарламенті вона також представила ширшу програму, яка передбачає активний розвиток оборонної промисловості, скорочення технологічного відставання Європи від США та Китаю у сфері штучного інтелекту, підготовку до наслідків зміни клімату та реформування міграційних правил.
Окремо фон дер Ляєн наголосила на необхідності спільного європейського підходу до захисту зовнішніх кордонів ЄС.
На виступ до Страсбурга також прибув прем’єр-міністр Канади Марк Карні. Це відбувається на тлі посилення співпраці між Канадою та Євросоюзом.
Раніше повідомлялось, що Канада та Європейський Союз проводять переговори щодо участі Оттави у фінансуванні кредиту на €90 млрд для України. Таким чином канадський прем’єр-міністр Марк Карні прагне посилити співпрацю з європейськими партнерами та водночас скоротити залежність країни від Сполучених Штатів.