Карні кидає виклик Трампу: Канада хоче зблизитися з ЄС і допомогти Україні мільярдами

Прапор Канади / © pixabay.com

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Канада та Європейський Союз проводять переговори щодо участі Оттави у фінансуванні кредиту на €90 млрд для України.

Як пише Financial Times, таким чином канадський прем’єр-міністр Марк Карні прагне посилити співпрацю з європейськими партнерами та водночас скоротити залежність країни від Сполучених Штатів.

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За словами джерел видання, які обізнані з перебігом переговорів, Канада та ЄС планують визначити розмір внеску Оттави до початку жовтневого саміту Євросоюзу в Монреалі. У разі домовленості Канада стане лише другою державою за межами ЄС, яка приєднається до цієї кредитної програми. Першою була Велика Британія.

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У Financial Times пов’язують цей крок Карні з його наміром сформувати тісніший альянс демократичних і ліберальних країн. Видання зазначає, що на тлі змін у відносинах зі США канадський уряд дедалі активніше шукає можливості для поглиблення контактів із європейськими державами, зокрема у сфері допомоги Україні.

«Ми вдячні за всю підтримку, яку Канада надає Україні, і готові робити більше разом», — заявив виданню один із європейських чиновників.

Підтримка України вже стала одним із ключових напрямів зближення Канади з Європою. Раніше Оттава спрямувала на військову допомогу Києву 6,5 млрд канадських доларів.

Крім того, минулого тижня Марк Карні та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про «100-річне партнерство» між Канадою та Україною.

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Водночас потреба Києва в додаткових фінансових ресурсах зростає через збільшення вартості війни з Росією. Співрозмовники Financial Times припускають, що вже наступного року Україна може зіткнутися із суттєвим бюджетним дефіцитом.

Втім, канадський уряд розглядає поглиблення співпраці з Євросоюзом не лише крізь призму допомоги Україні. Оттава також зацікавлена в нових економічних і технологічних проєктах із Брюсселем, паралельно намагаючись зміцнити свої позиції у торговельному протистоянні зі США.

Зокрема, Канада планує приєднатися до європейської мережі суперкомп’ютерів для спільної роботи у сфері штучного інтелекту. Також сторони мають намір укласти угоду про цифрову торгівлю.

За словами автора публікації, після приходу до влади Карні взяв курс на диверсифікацію міжнародних зв’язків Канади та розвиток співпраці з так званими «середніми державами». На його думку, світовий порядок, у центрі якого перебувають США, зазнає серйозних змін.

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Минулого місяця торговельні переговори між Оттавою та Вашингтоном завершилися безрезультатно. Після цього Карні заявив: «Ви перебуваєте у стані війни, коли на вас нападають, а на нас напали».

Паралельно Канада та Євросоюз працюють над поглибленням співпраці у шести ключових напрямках. Йдеться про торгівлю, безпеку, регулювання, критично важливі матеріали, енергетику та чисті технології, лібералізацію візового режиму, а також фінансові системи.

Водночас у Брюсселі закликають Оттаву не розраховувати на надто швидке отримання особливого статусу у відносинах з ЄС. Європейські чиновники наголошують, що Канада не може претендувати на умови, співставні з тими, які Євросоюз має з Норвегією або Швейцарією.

Один із представників ЄС закликав канадську сторону «бути реалістичними й прагматичними та керувати очікуваннями Канади».

Окремим викликом залишається торгівля. Близько 75% канадського експорту історично припадає на США, тоді як обсяг двосторонньої торгівлі оцінюється приблизно у €620 млрд.

Для порівняння, торгівля Канади з європейськими країнами у 2025 році становила близько €130 млрд. Саме тому, за словами джерел видання, Оттава навряд чи найближчим часом зможе відмовитися від своїх масштабних економічних зв’язків зі США.

Водночас європейські партнери очікують від Канади практичних кроків у відповідь на поглиблення співпраці. Зокрема, Брюссель хотів би, щоб Оттава знизила тарифи на європейські сталь та алюміній, а також пом’якшила політику «Купуй канадське» до проведення жовтневого саміту в Монреалі.

Раніше повідомлялося, що Україна та Канада зробили перший крок до укладення Drone Deal.

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