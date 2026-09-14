Росія знищила великий завод на Житомирщині: виробництво зупинили щонайменше на пів року

Завод Cersanit

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У Звягелі на Житомирщині після атаки російських реактивних БПЛА повністю припинив роботу завод із виробництва кераміки Cersanit Invest.

Про це повідомила пресслужба компанії.

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Під час атаки на території підприємства перебували працівники. Їх встигли евакуювати, тому обійшлося без постраждалих. Водночас виробничі потужності заводу зазнали значних руйнувань.

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«Атака спричинила серйозні пошкодження підприємства, зокрема ключових елементів виробничого циклу керамічної плитки. За нинішнього стану відновлення виробництва та його подальше функціонування неможливі», — йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що нині проводять детальну оцінку масштабів руйнувань та збитків, яких зазнало підприємство.

«На підставі попередньої оцінки Cersanit припускає, що відновлення виробничих потужностей заводу триватиме щонайменше шість місяців», — зазначається у повідомленні.

Завод є одним із найбільших в Україні виробників керамічної плитки та сантехніки. Підприємство збудували з нуля. Воно виготовляє продукцію під брендами Cersanit та Opoczno, а також випускає керамічну й акрилову сантехніку.

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Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 12 вересня завдала удару по підприємству польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області.

Ми раніше інформували, що 12 вересня російські війська цинічно атакували ударним безпілотником зупинку громадського транспорту з людьми на Житомирщині.

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