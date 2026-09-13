Майже добу РФ атакувала Рівненщину: все, що відомо про наслідки атаки (фото)

Удар по Рівненщині

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Майже добу, від вчорашнього вечора, російські війська тероризували Рівненську область ударними БпЛА.

Все, що відомо про деталі атаки та її наслідки, зібрав ТСН.ua.

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«Майже добу російські війська тероризували область ударними БпЛА. На щастя, обійшлося без потерпілих. Ворог завдавав ударів по різних об’єктах інфраструктури. Також працювали сили ППО», — розповіли у поліції Рівненської області.

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Поліцейські обстежували територію, допомагали документувати наслідки атак та евакуйовували жінок з дітьми від епіцентру подій у безпечні місця.

Фахівці вибухотехнічної служби спільно зі співробітниками СБУ продовжують працювати на місцях ударів та виявлення уламків ворожих БпЛА.

Вчора ввечері, 12 вересня, російський дрон поцілив в об’єкт енергетики у місті Дубно Рівненської області. Внаслідок атаки виникла пожежа. Після цього у місті і більшій частині району зникло світло

За інформацією джерел ТСН. ua, енергетики працюють, щоб полагодити пошкодження, проте поки що об’єкт виведений з ладу. Блекауту вдалося уникнути завдяки іншим напрмкам живлення.

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У суботу, 12 вересня, енергетики Рівнеобленерго о 23:30 повернули світло всім споживачам Дубенського району, але в неділю, 13 вересня тимчасово знеструмили частину мережі, щоб провести необхідні ремонтні роботи.

Під атакою російських дронів протягом доби були також Рівне, Сарни, Здолбунів. Зокрема, через атаку РФ зруйноване одне з підприємств в Сарненському районі на Рівненщині. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, ввечері в суботу, 12 вересня, російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по території Рівненщини. Внаслідок атаки виникли проблеми з електропостачанням: частина міста Дубно та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без світла.

Також вчора вдень у Корці на Рівненщині, біля траси Київ-Чоп російський дрон «Герань» влучив в АЗС.

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