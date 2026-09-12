Після атаки на захід частина міста залишилась без світла, масована атака досі триває: де і що летить

На Рівненщині фіксують знеструмлення після атаки РФ / © Associated Press

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Увечері суботи, 12 вересня, російські окупаційні війська завдали масованого удару безпілотниками по території Рівненської області, що призвело до відключення електроенергії. Внаслідок ворожої атаки частина міста Дубно та деякі населені пункти Рівненського району залишилися без світла.

Про це повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

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Наразі місцеві енергетики вже працюють над відновленням електропостачання для всіх споживачів. Внаслідок цього повітряного удару люди не постраждали, однак влада закликає громадян не нехтувати правилами безпеки.

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Напрямки руху ворожих безпілотників

Станом на 18:00 військові зафіксували у повітряному просторі України близько 55 ударних безпілотників. Нові групи дронів продовжують заходити з різних напрямків, зокрема транзитом через Сумщину та північні регіони курсом на захід країни.

За інформацією Повітряних сил, частина ворожих цілей прямує на Київщину, загрожуючи Білій Церкві, Броварам та столиці. Також ударні апарати зафіксовано на Хмельниччині в районі Шепетівки та на Волині з рухом на Ковель.

Масований удар по Україні та реакція Польщі

Через безпрецедентну повітряну загрозу польські служби попередили населення прикордонних регіонів про небезпеку. Урядовий центр безпеки розіслав екстрені повідомлення мешканцям Підкарпатського та Люблінського воєводств, а у небо підняли власну та союзницьку авіацію.

Загалом протягом дванадцяти годин російські війська випустили по українській території 410 ударних безпілотників. Вітчизняна протиповітряна оборона змогла ліквідувати або подавити більшість із них, однак зафіксовано понад двадцять влучань.

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Під час цієї масштабної атаки ворожі дрони атакували потяг на залізничному вокзалі в Луцьку. Після прямого влучання на місці інциденту спалахнула пожежа, яку рятувальники оперативно локалізували.

Попри серйозні руйнування, жертв серед пасажирів та залізничників вдалося уникнути. Працівники компанії вчасно виявили загрозу та провели успішну евакуацію людей з небезпечної зони.

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