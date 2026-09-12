ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3167
Час на прочитання
1 хв

РФ вдарила по залізничному вокзалі на заході України - місцеві ЗМІ

Місто Ковель перебуває під атакою безпілотників, лунають вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Вибухи.

Вибухи. / © Associated Press

У суботу, 12 вересня, під час масованої атаки безпілотників на Волинську область у Ковелі сталися вибухи. У Мережі повідомляють про удар по залізничному вокзалі міста.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Зауважимо, у Ковельському районі повітряну тривогу через загрозу дронів оголосили о 15:31. Менші ніж за пів години у Ковелі пролунали вибухи. На місто заходять нові БпЛА.

За інформацією Телеграм-каналів, під атакою опинився залізничний вокзал. Наразі офіційної інформації немає.

«У Ковелі, на Волині, вибухи, вокзал під атакою», — пише «Захід Головне».

Атака на вокзал у Луцьку

Посеред дня 12 вересня РФ влучила в потяг на вокзалі Луцька. Обласний центр перебував під атакою російських безпілотників. На місці «прильоту» виникла пожежа.

В «Укрзалізниці» підтвердили чергову атаку ворога на інфраструктуру. У компанії наголошують, що було вчасно виявлено загрозу і проведено евакуації пасажирів. Інформації про постраждалих немає.

Новина доповнюється

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie