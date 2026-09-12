РФ вдарила по залізничному вокзалі на заході України - місцеві ЗМІ

Вибухи. / © Associated Press

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У суботу, 12 вересня, під час масованої атаки безпілотників на Волинську область у Ковелі сталися вибухи. У Мережі повідомляють про удар по залізничному вокзалі міста.

Що відомо про атаку, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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Зауважимо, у Ковельському районі повітряну тривогу через загрозу дронів оголосили о 15:31. Менші ніж за пів години у Ковелі пролунали вибухи. На місто заходять нові БпЛА.

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За інформацією Телеграм-каналів, під атакою опинився залізничний вокзал. Наразі офіційної інформації немає.

«У Ковелі, на Волині, вибухи, вокзал під атакою», — пише «Захід Головне».

Атака на вокзал у Луцьку

Посеред дня 12 вересня РФ влучила в потяг на вокзалі Луцька. Обласний центр перебував під атакою російських безпілотників. На місці «прильоту» виникла пожежа.

В «Укрзалізниці» підтвердили чергову атаку ворога на інфраструктуру. У компанії наголошують, що було вчасно виявлено загрозу і проведено евакуації пасажирів. Інформації про постраждалих немає.

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