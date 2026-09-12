Старший за Стоунгендж: у Чехії знайшли загадковий монумент із людськими останками

Місце розкопок, яке демонструє фундаменти доісторичного пам’ятника / Фото: Західночеський університет

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У Чехії поблизу села Хлеби археологи дослідили давню круглу споруду, яку звели близько 6500 років тому. Вона існувала більш ніж за тисячу років до появи Стоунгенджа, а її розташування, як вважають науковці, було пов’язане зі спостереженнями за небесними світилами.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

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Дослідження проводить команда археолога Петра Кріштуфа з Західночеського університету. Особливості комплексу вказують на те, що люди могли використовувати його для визначення важливих моментів сонячного та місячного циклів.

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Для давніх землеробів такі спостереження мали практичне значення. Зміни положення Сонця і Місяця допомагали орієнтуватися в порах року та визначати час для сільськогосподарських робіт.

Як був влаштований комплекс

Археологи встановили, що споруда мала дві різні системи орієнтирів. Одна з них відповідала певним положенням Місяця, водночас друга була пов’язана з Сонцем.

Зокрема, один напрямок вказував на місце сходу Сонця під час літнього сонцестояння, інший — на його захід під час зимового. Дослідники також зафіксували по периметру 12 отворів, розташування яких співвідноситься із сонячними та місячними циклами.

За словами Кріштуфа, схожий принцип значно пізніше можна побачити у Стоунгенджі. Водночас чеська споруда була створена понад тисячу років раніше.

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У рові знайшли останки 18 людей

Дослідження території принесло й інші знахідки. В рові навколо комплексу археологи виявили людські кістки. Загалом там було поховано 18 осіб.

Науковці дійшли висновку, що поховання з’являлися не одночасно, а протягом певного періоду. Водночас наразі немає відповіді, чому саме цих людей ховали біля монумента та за яким принципом їх обирали.

Біля входу до комплексу також лежали кістки та черепи биків. Їхнє розташування дало археологам підстави припустити, що черепи могли бути виставлені біля воріт. Бики мали важливе символічне значення для низки доісторичних культур Європи.

Дослідження пам’ятки триватиме. Археологи планують проаналізувати людські останки, щоб отримати більше інформації про похованих там людей, а за допомогою дослідження ґрунту — з’ясувати, як територію використовували в різні періоди.

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Нагадаємо, на Гібралтарі археологи отримали рідкісну можливість дослідити місце, яке десятки тисяч років залишалося практично ізольованим від зовнішнього світу. У глибині печери Вангард вони виявили камеру зі слідами, які пов’язують з неандертальцями.

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