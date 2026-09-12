Вважали звичайною анакондою: ДНК 6-метрового гіганта приголомшила вчених

Анаконда Eunectes akayima. Фото: Fernando Flores/CC BY-SA 3.0

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Під час експедиції до еквадорської Амазонії науковці виявили новий вид зеленої анаконди. Дослідження відбувалося паралельно зі зніманням серіалу National Geographic за участю актора Вілла Сміта.

Про це повідомило видання Daily Galaxy.

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Команда вчених працювала на території корінного народу ваорані у провінціях Орельяна та Пастаса. Саме місцеві мисливці допомогли дослідникам відшукати великих анаконд у річкових системах та взяти у них зразки тканин просто у воді.

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Подальший генетичний аналіз приніс несподіваний результат. З’ясувалося, що анаконди з північної частини Південної Америки генетично відрізняються від тих, які мешкають у Бразилії. Новий вид отримав назву північна зелена анаконда — Eunectes akayima.

Два види розділилися мільйони років тому

Попри майже однаковий зовнішній вигляд змій, аналіз ДНК показав різницю між Eunectes akayima та південною зеленою анакондою Eunectes murinus на рівні 5,5%. За оцінками дослідників, їхні еволюційні лінії розійшлися майже 10 мільйонів років тому.

Вчені також зафіксували різницю в розмірах. Анаконди, досліджені в Еквадорі, загалом виявилися довшими за бразильських родичів. Серед великих самок різниця була менш помітною, однак еквадорські особини в середньому були приблизно на метр довшими.

Експедицію очолив професор Університету Квінсленда Браян Фрай. До команди також увійшов фахівець з анаконд Хесус Рівас з Університету Хайлендс у Нью-Мексико. Протягом десяти днів науковці разом із мисливцями ваорані пересувалися регіоном Бамено на каное.

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За словами Фрая, одна із самок анаконди, яку зустріла команда, сягала 6,3 метра завдовжки. Водночас розповіді про змій понад 7,5 метра завдовжки та вагою близько 500 кг походять від представників ваорані й не стосуються тварин, яких науковці безпосередньо виміряли під час цієї експедиції.

В анакондах знайшли сліди промислового забруднення

Дослідники також використали зразки тканин змій, щоб оцінити вплив нафтовидобування на екосистему Амазонії. Анаконди перебувають на вершині харчового ланцюга, тому в їхньому організмі можуть накопичуватися забруднювальні речовини, які потрапляють до води та інших тварин.

Аналіз показав, що в організмі самців було до десяти разів більше свинцю та кадмію, ніж у самок. Науковці пов’язують таку різницю з раціоном: самці частіше полюють на болотних птахів, тоді як самки — на наземних тварин.

До наукової роботи долучили й представників ваорані, яких зазначили серед співавторів дослідження. Надалі команда Браяна Фрая планує вивчати, як нафтохімічні речовини, що потрапляють до довкілля внаслідок розливів нафти, можуть впливати на фертильність і розмноження анаконд та інших видів Амазонії.

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Нагадаємо, палеонтологи виявили в Північній Америці скам’янілості невідомого раніше виду рептилій, які успішно процвітали одразу після глобального вимирання динозаврів.

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