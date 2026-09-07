Амазонія може перетворитися на савану: вчені попередили про небезпечний сценарій через Ель-Ніньйо

Амазонія (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Надзвичайно сильне Ель-Ніньйо може спричинити руйнівну посуху в Амазонії та підвищити ризик масштабних лісових пожеж. За прогнозами науковців, наслідки для регіону можуть бути особливо небезпечними через уже підвищену температуру та нестачу опадів.

Про це повідомляє New Scientist із посиланням на дослідників клімату.

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Ель-Ніньйо — природне кліматичне явище, пов’язане з підвищенням температури поверхні води в тропічній частині Тихого океану. Воно може впливати на погоду в різних частинах світу, зокрема посилювати спеку та змінювати кількість опадів.

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Якої посухи очікують в Амазонії

За словами Адама Скайфа з Метеорологічної служби Великої Британії, дуже сильні явища Ель-Ніньйо зазвичай концентрують тепло поблизу узбережжя Південної Америки, що може посилювати посуху в Амазонії.

Згідно з останніми прогнозами метеослужби, до січня в регіоні може сформуватися «надзвичайно небезпечна аномалія опадів». Також очікується підвищення температури повітря.

Науковець Гавайського університету Тім Лі вважає, що Амазонія може зіткнутися з найсильнішою посухою за всю історію спостережень, пов’язаною з Ель-Ніньйо.

«Аномалія опадів цього року, 2026-го, влітку вже набагато сильніша, ніж під час усіх попередніх великих явищ Ель-Ніньйо. В Амазонії вже спостерігається посуха», — зазначив він.

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За словами Лі, якщо ситуація розвиватиметься за сценарієм попередніх сильних Ель-Ніньйо, нестача опадів у найближчі місяці може посилитися.

Чому це небезпечно для тропічних лісів

Амазонські ліси відіграють важливу роль у поглинанні вуглекислого газу та збереженні біорізноманіття. Тривала посуха може призвести до загибелі рослинності, масштабних пожеж і додаткових викидів CO₂.

Під час сильного Ель-Ніньйо 2015–2016 років посуха в Амазонії спричинила масштабні лісові пожежі. За даними дослідження Оксфордського університету, вони знищили близько 2,5 млрд дерев і рослин та призвели до викиду 495 млн тонн CO₂.

Науковці також попереджають, що повторювані сильні посухи можуть наближати Амазонію до критичної кліматичної межі, після якої частина тропічного лісу ризикує перетворитися на савану.

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Додаткову небезпеку створює поєднання спеки та нестачі вологи. Як пояснив Тім Лі, коли опадів стає значно менше, зменшується випаровування, а температура підвищується ще сильніше. Це може створювати замкнене коло, яке посилює посуху.

Нагадаємо, нове дослідження швейцарських кліматологів доводить, що офіційні прогнози щодо глобального потепління значно недооцінюють реальні масштаби майбутнього підвищення температури на планеті.

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