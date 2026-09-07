Амазония может превратиться в саванну: ученые предупредили об опасном сценарии из-за Эль-Ниньо

Амазония (иллюстративная фотография) / © Associated Press

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Чрезвычайно сильное Эль-Ниньо может повлечь за собой разрушительную засуху в Амазонии и повысить риск масштабных лесных пожаров. По прогнозам ученых, последствия для региона могут быть особенно опасными из-за уже повышенной температуры и нехватки осадков.

Об этом сообщает New Scientist со ссылкой на исследователей климата.

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Эль-Ниньо — природное климатическое явление, связанное с повышением температуры поверхности воды в тропической части Тихого океана. Оно может влиять на погоду в разных частях света, в частности, усиливать жару и изменять количество осадков.

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Какой засухи ожидают в Амазонии

По словам Адама Скайфа из Метеорологической службы Великобритании, очень сильные явления Эль-Ниньо обычно концентрируют тепло у побережья Южной Америки, что может усугублять засуху в Амазонии.

Согласно последним прогнозам метеослужбы, к январю в регионе может сформироваться "чрезвычайно опасная аномалия осадков". Также ожидается повышение температуры воздуха.

Ученый Гавайского университета Тим Ли считает, что Амазония может столкнуться с сильнейшей засухой за всю историю наблюдений, связанной с Эль-Ниньо.

«Аномалия осадков в этом году, в 2026-м, летом уже гораздо сильнее, чем во время всех предыдущих крупных явлений Эль-Ниньо. В Амазонии уже наблюдается засуха», – отметил он.

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По словам Ли, если ситуация будет развиваться по сценарию предыдущих сильных Эль-Ниньо, недостаток осадков в ближайшие месяцы может усугубиться.

Почему это опасно для тропических лесов

Амазонские леса играют немаловажную роль в поглощении углекислого газа и сохранении биоразнообразия. Длительная засуха может привести к гибели растительности, масштабным пожарам и дополнительным выбросам CO₂.

Во время сильного Эль-Ниньо 2015-2016 годов засуха в Амазонии повлекла за собой масштабные лесные пожары. По данным исследования Оксфордского университета, они уничтожили около 2,5 млрд. деревьев и растений и привели к выбросу 495 млн. тонн CO₂.

Ученые также предупреждают, что повторяющиеся сильные засухи могут приближать Амазонию к критическому климатическому пределу, после которого часть тропического леса рискует превратиться в саванну.

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Дополнительную опасность создает сочетание жары и нехватки влаги. Как объяснил Тим Ли, когда осадков становится гораздо меньше, уменьшается испарение, а температура повышается еще сильнее. Это может создавать замкнутый круг, усугубляющий засуху.

Напомним, новое исследование швейцарских климатологов доказывает, что официальные прогнозы по глобальному потеплению значительно недооценивают реальные масштабы будущего повышения температуры на планете.

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