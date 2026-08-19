Жара станет невыносимой: на самом деле планета нагревается гораздо быстрее прогнозов

Глобальное потепление будет хуже ожидания / © Pexels

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Научные работники из Швейцарской высшей технической школы Цюриха разработали новый метод оценки климатических моделей, который показал, что при текущем уровне выбросов углекислого газа Земля будет нагреваться на четверть быстрее. Исследователи обнаружили, что предварительные расчеты были обезображены временными природными явлениями, и теперь вместо ожидаемого роста температуры на 2,6°C к концу века человечество рискует столкнуться с потеплением на 3,25°C.

Об этом пишет New Scientist.

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Почему предыдущие прогнозы оказались ложными

До этого времени ученые проверяли точность климатических моделей путем их сравнения с реальными историческими данными о температуре на Земле. Однако, как выяснила команда под руководством Герганы Гюлевой, на показатели с 1981 по 2014 год существенно повлияла естественная изменчивость климата, в частности, явление Ла-Нинья, временно охлаждающее поверхностные воды океанов.

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Из-за такой климатической аномалии многие модели, прогнозировавшие более сильный нагрев, были несправедливо отвергнуты как нереалистичные при подготовке последнего отчета Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC). Швейцарские исследователи отфильтровали эти естественные колебания и обнаружили, что именно отвергнутые ранее «пессимистичные» сценарии являются наиболее точными.

"Это действительно именно тот период с 1981 по 2014 год, который использовался в предыдущих работах, где вы видите сильнейшее смещение вниз, так что это была просто большая неудача", - отмечает Гюлева.

Новый метод оценки через спутники

Кроме исправления исторических неточностей, ученые применили совершенно новый подход к оценке климатических изменений, используя спутниковые данные, собираемые на орбите с 2001 года. Приборы измеряют разницу между количеством коротковолновой солнечной радиации, попадающей в атмосферу, и длинноволновой радиацией, излучаемой обратно в космос.

Анализ тепловой энергии, непосредственно остающейся в атмосфере, является более фундаментальным и более точным показателем потепления, чем просто измерение температуры на поверхности океанов или континентов. Климатические модели, которые лучше всего соответствуют этим спутниковым наблюдениям, прогнозируют гораздо более ощутимый нагрев планеты при удвоении уровня CO2.

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"Наши результаты должны быть подтверждены дополнительными доказательствами из разных источников, прежде чем мы сможем быть полностью уверенными", - отмечает исследовательница.

Долгосрочные последствия для Земли

Согласно обновленным расчетам, удвоение концентрации углекислого газа приведет к краткосрочному повышению температуры в среднем на 2,25°C, тогда как предыдущие официальные оценки останавливались на отметке 1,8°C. Эксперты из других университетов, в частности, из Сиднея и Осло, уже назвали этот подход обоснованным и рациональным шагом вперед для современной климатологии.

Однако ученые предупреждают, что это лишь временная реакция климата, поскольку в последующие десятилетия активизируются другие природные механизмы, такие как дальнейшее нагревание океанов и масштабное таяние ледников. Если человечество не станет активно извлекать углерод из атмосферы, долгосрочная климатическая чувствительность Земли может привести к катастрофическому потеплению даже на 7°C в течение следующих тысячелетий.

Ученые шокировали прогнозом о жизни на Земле в 2100 году. Масштабное исследование раскрыло жуткий сценарий будущего нашей планеты , по которому привычный для нас мир может безвозвратно исчезнуть уже к концу этого столетия из-за двух глобальных угроз.

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