Подростки используют очки Meta для издевательств над одноклассницами (фото)

Булинг / © Credits

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Подростки в США начали использовать умные очки Meta для скрытой записи одноклассников, включая девушек, а затем публиковать такие видео в TikTok и Instagram. На многих записях зафиксированы случаи травли, преследования и провокаций.

Журналисты Futurism проанализировали значительное количество видео, снятых в средних и старших школах с помощью очков.

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Речь идет преимущественно о Meta AI Glasses, созданных в партнерстве с Ray-Ban.

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Очки / © Associated Press

Записи делают в школьных коридорах, столовых и классах. В кадре оказываются учащиеся, учителя, работники школ и другие люди, которые нередко даже не знают, что их снимают.

Очки используют для травли девушек

В одном из видео подросток подходит к девушке в коридоре школы и просит ее контакты в разных соцсетях.

«Можно твой Roblox?» — спрашивает парень.

Девушка отказывается и пытается уйти, однако он продолжает преследовать ее, требуя предоставить ему LinkedIn и Reddit.

Подобные ролики напоминают так называемые «rizzcam» и POV-видео, где авторы снимают свои попытки знакомиться с незнакомыми женщинами или провоцировать людей в общественных местах.

Однако на этот раз такие методы переносятся непосредственно в школы. По данным Futurism, у всех просмотренных журналистами видео с умными очками, которые можно было идентифицировать по статье автора, съемку вели ребята-подростки. При этом значительная часть провокаций была направлена именно против девушек.

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В одном из роликов девушка, поняв, что ее снимают, заявляет: «Я сейчас реально разобью эти очки».

Другой голос за кадром предупреждает ее: «Он тебя снимает». «Я знаю!» — отвечает девушка.

В противном случае тот же автор снял девушку, которая подошла к нему с металлическим табуретом в руках. В конфликт успел вмешаться взрослый.

Снимают даже в классах

Умные очки используют не только для провокаций.

Часть роликов имеет формат обычных видеоблогов — подростки показывают свой день в школе, дорогу по коридорам, общение с друзьями, пребывание в столовой или на уроках.

Однако журналисты также обнаружили видео, где учащиеся снимают конфликты с учителями. Например, один из подростков записал спор из-за оценок, а в другом ролике ученик спорит с педагогом, который просит его получить конспект.

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В одном случае школьник даже положил смартфон в специальный чехол, куда учащиеся сдают телефоны на уроках. Это может свидетельствовать об использовании очков в качестве способа обходить ограничения на смартфоны в школах.

«Они гораздо незаметнее, чем я думал», — заметил один из педагогов, который заметил съемку и взял очки в руки.

Подростки копируют поведение блоггеров

Журналисты обратили внимание, что часть школьников воспроизводит поведение популярных авторов, использующих очки для провокаций незнакомцев.

Один из распространенных сценариев — парень подходит к девушке и говорит, что его «друг» будто бы хочет познакомиться с ней и просит ее номер. На самом деле, тот «друг» часто даже не знает, что его используют в розыгрыше.

Один из самых активных подростков, по данным Futurism, имеет более 64 тысяч подписчиков в TikTok и Instagram. На его страницах есть ролики с розыгрышами, но и видео, где он преследует девушек, высмеивает их внешность и продолжает съемку даже после того, как они просят его остановиться.

Такие записи после публикации становятся дополнительным источником травли, ведь герои видео могут столкнуться с насмешками уже в интернете.

Законно ли снимать людей в школе

Использование разумных очков в школах может создавать не только нравственные, но и юридические проблемы.

Эксперт по праву Лидделл назвал съемку школьников с помощью таких устройств «ужасающей идеей».

По его словам, в классе у людей больше оснований рассчитывать на конфиденциальность, чем в общественном месте.

«Традиционно класс был приватным местом, к которому не каждый в мире имеет доступ. Поэтому в классе у вас больше ожиданий относительно приватности, чем на улице», — объяснил Лидделл.

Он также отметил, что в штатах с законами о согласии на запись разговоров использование таких устройств при определенных обстоятельствах может нарушать закон. По словам эксперта, такие нарушения могут иметь серьезные последствия, включая уголовную ответственность.

«На самом деле школа — это последнее место, где должны быть такие очки», — добавил он.

Meta отреагировала на публикацию

После того как Futurism обратился к Meta с вопросами по обнаруженным видео, компания удалила большинство роликов, на которые обратили внимание журналисты.

В Meta заявили, что школы самостоятельно определяют правила использования технологий в своих учебных заведениях. В то же время компания обратила внимание на техническую защиту очков.

«Каждая пара наших очков имеет встроенный светодиодный индикатор записи, чтобы люди знали, когда делается фото или видео. Его невозможно выключить, а если кто-то закроет или повредит светодиод, камера выключается», — говорится в заявлении.

TikTok также сообщил, что удалил видео, на которое обратили внимание журналисты.

Школы начинают запрещать умные очки

На фоне распространения таких случаев ряд школьных округов США начал прямо запрещать умные очки в классах.

Причиной является не только скрытая съемка. Учащиеся могут использовать искусственный интеллект очков для списывания, слушать музыку или отвлекаться на уроках.

В то же время, проблема заключается в том, что такие устройства сложнее заметить, чем смартфон. Meta уже пыталась усилить защиту от незаметной съемки, однако в Интернете появлялись способы обойти световой индикатор, в частности, с помощью физических накладок.

Кроме оригинальных Meta Ray-Ban, на TikTok и Amazon продается немало дешевле аналогов, которые могут быть доступнее для подростков.

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