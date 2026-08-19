Підлітки використовують окуляри Meta для знущань з однокласниць (фото)

Булінг / © Credits

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Підлітки у США почали використовувати розумні окуляри Meta для прихованого запису однокласників, зокрема дівчат, а потім публікувати такі відео в TikTok та Instagram. На багатьох записах зафіксовані випадки цькування, переслідування та провокацій.

Журналісти Futurism проаналізували значну кількість відео, знятих у середніх і старших школах за допомогою розумних окулярів.

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Йдеться переважно про Meta AI Glasses, створені у партнерстві з Ray-Ban.

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Окуляри / © Associated Press

Записи роблять у шкільних коридорах, їдальнях та класах. У кадрі опиняються учні, вчителі, працівники шкіл та інші люди, які нерідко навіть не знають, що їх знімають.

Окуляри використовують для цькування дівчат

В одному з відео підліток підходить до дівчини в коридорі школи та просить її контакти в різних соцмережах.

«Можна твій Roblox?» — запитує хлопець.

Дівчина відмовляється і намагається піти, однак він продовжує переслідувати її, вимагаючи дати йому LinkedIn та Reddit.

Подібні ролики нагадують так звані «rizzcam» та POV-відео, у яких автори знімають свої спроби знайомитися з незнайомими жінками або провокувати людей у громадських місцях.

Однак цього разу такі методи переносяться безпосередньо у школи. За даними Futurism, у всіх переглянутих журналістами відео з розумними окулярами, які можна було ідентифікувати за статтю автора, зйомку вели хлопці-підлітки. При цьому значна частина провокацій була спрямована саме проти дівчат.

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В одному з роликів дівчина, зрозумівши, що її знімають, заявляє: «Я зараз реально розіб’ю ці окуляри».

Інший голос за кадром попереджає її: «Він тебе знімає». «Я знаю!» — відповідає дівчина.

В іншому випадку той самий автор зняв дівчину, яка підійшла до нього з металевим табуретом у руках. До конфлікту встиг втрутитися дорослий.

Знімають навіть у класах

Розумні окуляри використовують не лише для провокацій.

Частина роликів має формат звичайних відеоблогів — підлітки показують свій день у школі, дорогу коридорами, спілкування з друзями, перебування в їдальні або на уроках.

Проте журналісти також виявили відео, де учні знімають конфлікти з учителями. Наприклад, один із підлітків записав суперечку через оцінки, а в іншому ролику учень сперечається з педагогом, який просить його дістати конспект.

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В одному випадку школяр навіть поклав смартфон у спеціальний чохол, куди учні здають телефони під час уроків. Це може свідчити про використання окулярів як способу обходити обмеження на смартфони в школах.

«Вони набагато непомітніші, ніж я думав», — зауважив один із педагогів, який помітив зйомку і взяв окуляри до рук.

Підлітки копіюють поведінку блогерів

Журналісти звернули увагу, що частина школярів відтворює поведінку популярних авторів, які використовують розумні окуляри для провокацій незнайомців.

Один із поширених сценаріїв — хлопець підходить до дівчини та каже, що його «друг» нібито хоче познайомитися з нею і просить її номер. Насправді той «друг» часто навіть не знає, що його використовують у розіграші.

Один із найактивніших підлітків, за даними Futurism, має понад 64 тисячі підписників у TikTok та Instagram. На його сторінках є ролики з розіграшами, але також відео, де він переслідує дівчат, висміює їхню зовнішність і продовжує зйомку навіть після того, як вони просять його зупинитися.

Такі записи після публікації стають додатковим джерелом цькування, адже герої відео можуть зіткнутися з насмішками вже в інтернеті.

Чи законно знімати людей у школі

Використання розумних окулярів у школах може створювати не лише етичні, а й юридичні проблеми.

Експерт із права Лідделл назвав зйомку школярів за допомогою таких пристроїв «жахливою ідеєю».

За його словами, у класі люди мають більше підстав розраховувати на приватність, ніж у громадському місці.

«Традиційно клас був приватним місцем, до якого не кожен у світі має доступ. Тому в класі ви маєте більше очікувань щодо приватності, ніж на вулиці», — пояснив Лідделл.

Він також зазначив, що в штатах із законами про згоду на запис розмов використання таких пристроїв за певних обставин може порушувати закон. За словами експерта, такі порушення можуть мати серйозні наслідки, включно з кримінальною відповідальністю.

«Насправді школа — це останнє місце, де мають бути такі окуляри», — додав він.

Meta відреагувала на публікацію

Після того як Futurism звернувся до Meta із запитаннями щодо виявлених відео, компанія видалила більшість роликів, на які звернули увагу журналісти.

У Meta заявили, що школи самостійно визначають правила використання технологій у своїх навчальних закладах. Водночас компанія звернула увагу на технічний захист окулярів.

«Кожна пара наших окулярів має вбудований світлодіодний індикатор запису, щоб люди знали, коли робиться фото або відео. Його неможливо вимкнути, а якщо хтось закриє або пошкодить світлодіод, камера вимикається», — йдеться у заяві.

TikTok також повідомив, що видалив відео, на які звернули увагу журналісти.

Школи починають забороняти розумні окуляри

На тлі поширення таких випадків низка шкільних округів США вже почала прямо забороняти розумні окуляри в класах.

Причиною є не лише прихована зйомка. Учні також можуть використовувати штучний інтелект окулярів для списування, слухати музику або відволікатися під час уроків.

Водночас проблема полягає в тому, що такі пристрої складніше помітити, ніж смартфон. Meta вже намагалася посилити захист від непомітної зйомки, однак в Інтернеті з'являлися способи обійти світловий індикатор, зокрема за допомогою фізичних накладок.

Окрім оригінальних Meta Ray-Ban, на TikTok та Amazon продається чимало дешевших аналогів, які можуть бути доступнішими для підлітків.

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