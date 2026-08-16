Медсестра пережила клиническую смерть во время операции: что с ней произошло потом

От операционного стола к медиуму: история медсестры, которая после остановки сердца научилась не бояться смерти / © ТСН

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Переживания людей, оказавшихся на грани жизни и смерти давно вызывают споры среди ученых. Бывшая медсестра, пережившая клиническую смерть во время операции на сердце, объяснила, как это полностью изменило ее взгляд на жизнь после смерти.

Ее историю публикует UNILAD.

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30-летняя бывшая медсестра Кэндис Перчейз во время сложной операции на сердце пережила состояние, близкое к смерти. Женщина увидела ярче всего на свете белый свет и почувствовала присутствие «духовного проводника».

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«Я просто существовала, меня окружали покой и любовь», — сказала она, описывая увиденный как «ярчайший, самый чистый белый свет, который никогда не видела».

«Я помню, что не думала, не имела никаких страхов, мыслей, забот или стрессов. Я очутилась на дне большого присутствия, и я считаю, что это был мой проводник», — вспоминает женщина.

Но Кэндис не только видела вещи, она их и чувствовала.

«Я почувствовала присутствие другого человека рядом с ним, будто я касалась низа его халата», — объясняет она, описывая, что чувствовала «свободный материал между пальцами».

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«Когда я смотрела на себя, то была как ребенок», — говорит она, объясняя, что почувствовала, как рука присутствия «приближается к ее макушке».

Затем Кэндис снова оказалась на операционном столе, где врач спросил, все ли с ней хорошо. Медсестры спросили ее, что она видела и чувствовала, однако, по ее словам, после пережитого она «не могла говорить».

Она также сказала, что месяцами скрывала свой клинический опыт смерти, опасаясь, что люди ей не поверят.

После пережитого мать двоих детей говорит, что «больше не боится смерти». Когда она была молода, Кэндис верила, что как только человек умирает, он идет навсегда, но теперь все изменилось. Этот опыт полностью лишил ее страха перед угасанием и заставил кардинально изменить жизнь и профессию.

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«Когда ты умираешь, ты ничего не убираешь с собой из физической жизни. Ты не злишься, не унываешь, ни за что не цепляешься. Ты находишься в состоянии идеального покоя и чувствуешь себя так, будто вернулась домой», — говорит Кэндис.

Пережитый опыт побуждал бывшую медсестру углубиться в энергетическое целительство. Сейчас Кэндис работает доказательным медиумом и проводит консультации для людей, помогая им справиться с утратой близких.

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