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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Россия уничтожает склады с продуктами: угрожает ли Украине дефицит и что будет с ценами

Уничтожение складских запасов может вызвать временные задержки отдельных товаров, однако ритейлеры перенаправят поставки из других регионов во избежание дефицита.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
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Генератор у магазина с продуктами

Генератор возле магазина с продуктами

Уничтожение складских помещений и запасов продукции вследствие вражеских российских атак может повлечь за собой временные трудности с логистикой, однако общего дефицита продовольствия в Украине не прогнозируется.

Об этом сообщил военнослужащий 24-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) и внештатный эксперт Сети защиты национальных интересов АНТС Илья Несходовский в комментарии для КИЕВ24.

По словам эксперта, наиболее чувствительна к потере складских мощностей категория товаров глубокой заморозки, ведь она требует специального температурного режима во время хранения и транспортировки. Поэтому отдельные позиции могут задерживаться с попаданием на полки магазинов на срок от 2 до 3 недель.

В то же время Несходовский подчеркнул, что украинская торговая система достаточно гибкая, а разветвленная сеть супермаркетов позволяет быстро перенастраивать логистические цепочки. В случае потери объектов в одном регионе ритейлеры могут оперативно переключать поставки из других уголков страны, что делает невозможным возникновение системного кризиса или массового дефицита базовых продуктов.

Напомним, руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил о том, что пустые полки в отдельных украинских магазинах не означают, что стране грозит продовольственный дефицит. Речь идет прежде всего о временных перебоях с логистикой, возникших после российских атак на инфраструктуру. Он отметил, что Россия пытается использовать ситуацию для распространения панических настроений среди украинцев.

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