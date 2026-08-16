5000 оккупантов за полмесяца: Мадьяр раскрыл масштаб работы украинских дронов

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

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Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным «Мадяр» заявил, что война постепенно становится частью повседневной жизни жителей России.

В своем посте в социальных сетях он подчеркнул последствия ударов украинских беспилотников по военным, энергетическим и промышленным объектам страны-агрессора.

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По словам Бровди, украинские дроны регулярно наносят удары по объектам, связанным с финансовой системой, производством вооружений и другими сферами российской экономики.

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«В тылу, на болотах, война всё-таки вошла в повседневную жизнь», — написал командующий СБС.

Более 5 тысяч оккупантов — за 15 дней

Бровди сообщил, что в период с 1 по 15 августа подразделения СБС в ходе спецопераций поразили или уничтожили около 5 тысяч российских военнослужащих. По его подсчетам, это составляет в среднем 333 потери в сутки.

Командующий СБС предположил, что по итогам августа этот показатель может достичь 10 тысяч.

Удары по российским объектам в Крыму

Отдельно Бровди отметил результаты операций на временно оккупированном Крымском полуострове. По его словам, в течение двух недель было поражено 74 энергетических узла, а за 45 суток — 243. Он заявил, что это сказывается на стабильности энергоснабжения оккупированного Крыма.

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Кроме того, командующий сообщил о 22 пораженных плавсредствах с начала августа и 228 за весь период операции. МоЛоЧКа.

В то же время Бровди предупредил, что Украину ждут новые вызовы, в частности усиление российских ракетных и дронных атак.

«Нам нужно заниматься своим делом — отвечать врагу той же болью», — подытожил он.

Напомним, в ночь на 16 августа силы и средства ВМС ВС Украины нанесли удар по стартовым позициям и месту дислокации берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно оккупированном Крыму.Этот комплекс оккупанты используют для обстрелов Украины сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

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