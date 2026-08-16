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- Украина
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В Крыму разнесли "Бастион", из которого оккупанты били "Ониксами" и "Цирконами"
Именно эти комплексы россияне используют для ударов по Украине сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
В ночь на 16 августа силы и средства ВМС ВС Украины нанесли поражение по стартовым позициям и месту дислокации берегового ракетного комплекса «Бастион» во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили Военно-морские силы ВСУ.
«В результате удара противнику нанесен значительный урон в вооружении и живой силе. Окончательные потери врага уточняются», — говорится в сообщении.
БРК «Бастион» — это дефицитное и дорогостоящее вооружение, с помощью которого российские кафиры совершают обстрелы южных и других регионов Украины сверхзвуковыми ракетами «Оникс» и гиперзвуковыми ракетами «Циркон».
Напомним, в июле потери российской армии достигли 42 860 военных, что явилось наибольшим показателем с начала года. Силы обороны Украины обновили исторический антирекорд врага по уничтоженной автомобильной технике.