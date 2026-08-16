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- Украина
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Портников о скандале с Поляковой: "Я вижу слона в комнате. Я вижу Россию"
Портников прокомментировал общественную реакцию на высказывание Поляковой о ситуации в Украине.
В Сети продолжается обсуждение сканадла вокруг певицы Ольги Поляковой. Журналист Витаалий Портников отмечает: дискуссия вокруг свободы слова, действий власти и внутренних проблем государства не должна отодвигать на второй план главную причину большинства нынешних вызовов – российскую агрессию.
Об этом написал журналист Виталий Портников.
Портников отметил, что сам много лет говорит о проблемах украинского общества, государственного управления, кадровой политики и свободы слова. Он подчеркнул, что лично сталкивался с давлением власти, преследованиями и угрозами задолго до начала полномасштабного вторжения.
«Но в отличие от многих из этих персонажей, я вижу слона в комнате. Я вижу Россию», – написал журналист.
По его словам, без российской агрессии не возникло бы многих проблем, которые сегодня обсуждают в Украине. В частности, речь идет о мобилизации, злоупотреблении в армии и коррупции, связанной с войной.
«Главная наша проблема – это война», – подчеркнул Портников.
Он подчеркнул, что от исхода войны зависит будущее Украины как государства и возможность украинцев остаться на своей земле. Поэтому, по его мнению, обществу важно сохранять реализм и не терять из виду первопричину нынешней ситуации.
Портников также провел параллель с 2019 годом, когда, по его словам, значительная часть украинского общества пыталась воспринимать войну как проблему, которую можно решить политическими договоренностями. Сейчас, считает журналист, происходит определенный возврат к такому подходу.
«Усталость от войны» — это, прежде всего, желание жить так, будто войны нет», — отметил он.
В то же время Портников подчеркнул, что это не означает отказ от критики украинских властей. Напротив, он считает необходимым борьбу с коррупцией, злоупотреблениями и повышение эффективности государственного управления. Однако эти изменения, по его мнению, не могут автоматически прекратить войну.
Отдельно журналист предостерег от ожидания, что президент или президент США могут единолично договориться о завершении войны.
«И нет, у президента Украины нет никаких возможностей договориться о прекращении войны – и никогда не было», — написал Портников.
В конце он подчеркнул, что Украина сейчас оказалась перед вопросом, который значительно серьезнее отдельных внутриполитических конфликтов.
«Никогда еще вопрос не стоял так остро и очевидно: быть или исчезнуть», — подытожил журналист.
По словам Портникова, украинское общество может спорить о власти, мобилизации, коррупции и справедливости, однако при этом не должно забывать о главной причине, определяющей будущее страны, — войне России против Украины.
Ранее Портников заявил, что Украина и Россия могут войти в этап масштабного взаимного разрушения инфраструктуры. "Мы приближаемся к этапу взаимного разрушения от Ужгорода до Владивостока", - сказал журналист. Он подчеркнул, что сами разрушения не заставят Россию отказаться от войны. По его мнению, ключевым остается уничтожение боевого потенциала противника.