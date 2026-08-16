Леся Никитюк с женихом-военным показалась в ярком "Запорожце" и наделала стильных фото

Леся Никитюк с женихом / © instagram.com/lesia_nikituk

Реклама

Украинская ведущая Леся Никитюк встретилась со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком, которій ныне защищает Украину.

Пара воспользовалась свободным от службы временем и устроила импровизированную фотосессию. Для снимков возлюбленные выбрали необычную локацию — переоборудованный в кабриолет ретро «Запорожец». Автомобиль дополнительно украсили цветами, поэтому он стал еще ярче.

Реклама

На фото Леся позирует в ярком оранжевом костюме и солнцезащитных очках. Дмитрий выбрал черную футболку и также дополнил образ очками.

Реклама

Леся Никитюк с женихом

Впрочем, фотосессия преследовала не только развлекательную цель. Супруги таким образом приобщились к распространению благотворительной акции в Instagram, в рамках которой за донат можно выиграть полностью отреставрированный ЗАЗ-кабриолет.

Дмитрий традиционно добавил в романтические кадры юмора и подписал их в своем стиле: «В субботу злодей не ходьбе на работу».

Напомним, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук обручились в начале 2025 года, а уже летом стали родителями сына Оскара. Дмитрий младше своей избранницы на девять лет.

Новости партнеров