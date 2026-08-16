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- Гламур
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Леся Никитюк с женихом-военным показалась в ярком "Запорожце" и наделала стильных фото
Возлюбленные устроили яркую фотосессию внутри необычного ретроавтомобиля.
Украинская ведущая Леся Никитюк встретилась со своим женихом, военнослужащим Дмитрием Бабчуком, которій ныне защищает Украину.
Пара воспользовалась свободным от службы временем и устроила импровизированную фотосессию. Для снимков возлюбленные выбрали необычную локацию — переоборудованный в кабриолет ретро «Запорожец». Автомобиль дополнительно украсили цветами, поэтому он стал еще ярче.
На фото Леся позирует в ярком оранжевом костюме и солнцезащитных очках. Дмитрий выбрал черную футболку и также дополнил образ очками.
Впрочем, фотосессия преследовала не только развлекательную цель. Супруги таким образом приобщились к распространению благотворительной акции в Instagram, в рамках которой за донат можно выиграть полностью отреставрированный ЗАЗ-кабриолет.
Дмитрий традиционно добавил в романтические кадры юмора и подписал их в своем стиле: «В субботу злодей не ходьбе на работу».
Напомним, Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук обручились в начале 2025 года, а уже летом стали родителями сына Оскара. Дмитрий младше своей избранницы на девять лет.