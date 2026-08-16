Не Германия, и даже не Чехия: какая страна больше всего любит пиво

Где в мире больше всего любят пиво / © pexels.com

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Каждый год в первую пятницу августа мир отмечает Международный день пива — хмельного напитка, который считается одним из древнейших. В этот день бары и пабы по всему миру проводят тематические мероприятия, а исследования показывают, где именно живет больше всего поклонников пенного.

Что показали новейшие результаты исследований? Об этом сообщила Statista.

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Где в мире больше всего любят пиво

По данным опроса Statista Consumer Insight, высоким уровнем потребления определяются страны Латинской Америки, где от 35 до 44% взрослых являются регулярными потребителями пива. В частности, в Бразилии 44% респондентов отметили, что регулярно его пьют.

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Впрочем, мировое лидерство удерживает Испания с показателем 45%. Высокие позиции занимает и другая южноевропейская страна — Италия, где регулярными потребителями пива являются 42% респондентов.

Азиатский регион тоже демонстрирует значительный спрос: во Вьетнаме пиво регулярно потребляют 44% опрошенных, а в Таиланде — 40%. В мусульманских странах же этот процент ожидаемо ниже.

В Малайзии он составляет 15%, а в Индонезии — всего 6%. В Китае, который является крупнейшим пивным рынком мира, только треть респондентов относит себя к регулярным ценителям напитка.

В целом страны с молодым населением демонстрируют более высокие показатели потребления и производства, тогда как в государствах с демографическим старением эти объемы сокращаются.

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Страны с богатыми пивоваренными традициями, например Германия, Бельгия и Великобритания, держатся на уровне среднего показателя — около трети регулярных потребителей. В США этот уровень еще ниже, только четверть опрошенных от 21 до 64 лет регулярно пьет пиво.

Несмотря на то, что жители Китая не являются лидерами по доле потребления на душу населения, страна остается мировым лидером по объемам производства. По данным отчета BarthHaas, в 2025 году объем производства в КНР достиг 354 млн гектолитров.

Второе место занимают США с показателем 175 млн гектолитров. В то же время в обеих странах за последние два года наблюдается тенденция к сокращению производства.

Мировой рынок пива сталкивается с трансформацией потребительских привычек, застоем реальных доходов и демографическими вызовами. Из-за сокращения и старения населения объемы выпуска напитка за последние два года упали в Германии, Испании и Японии.

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В пятерку крупнейших мировых производителей также входят Бразилия, Мексика и Россия, где с 2023 года наблюдался рост объемов. В Азии ситуация отличается: производство выросло во Вьетнаме, Индии, Таиланде и Филиппинах, но упало в Китае, Японии и Южной Корее.

В Африке производство пива с 2023 года растет.

Украинцы стали пить меньше пива

Напомним, по данным Forbes, в 2025 году продажи пива в Украине упали на 20%, что сделало этот год одним из самых сложных для отрасли. Наибольшее падение испытал сегмент разливного и бутылочного пива, а летний сезон фактически провалился.

Основные причины сокращения спроса включают финансовое давление и снижение покупательной способности граждан, изменение поведения потребителей, а также падение спроса в HoReCa из-за сокращения туризма. Кроме того, значительная часть мужчин, являющихся основной аудиторией потребления, находится на фронте или за границей.

В 2026 году рынок ожидает лишь частичное восстановление, поскольку скорый возврат к докризисным показателям зависит от стабилизации экономики, доходов населения и военных рисков. Тем временем обновленный глобальный рейтинг цен показал, что стоимость полулитровой бутылки украинского пива в зависимости от города может отличаться почти в шесть раз.

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