Покинутая в больнице тройня и более 140 воспитанников: "Місто добра" срочно ищет волонтеров (видео)

Мать бросила троих младенцев в больнице / © Молодий буковинець

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Дима, Саша и Маша играют на коврике в детской комнате «Міста добра» в Черновцах. Рядом с ними — три детские кроватки и очень много игрушек. Это тройня. Им — по восемь месяцев. Детки вполне здоровы. Они пытливо рассматривают, что есть в комнате, тянутся ручонками к игрушкам.

Дети очень жизнерадостны и игривые. За тройней ухаживают няня Инна и ее помощница. Мать бросила детей в больнице Житомира. Так они попали в «Город добра». Об этом пишет издание «Молодой буковинец».

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«Один ребенок — одна няня»

«Нам очень нужны волонтеры, которые бы приходили и играли с детьми. Нужно понимать, один ребенок — одна няня. Наша тройня вполне здорова. Детки очень любят играть, познавать мир, гулять на улице. У них есть особенность: если хотят есть, все трое одновременно. Это может быть как днем, так и ночью. Детей нужно купать, менять им подгузники. Поэтому мы всегда будем рады видеть хороших людей, которые подарят этим деткам тепло и внимание», — рассказывает заведующая паллиативным отделением хосписа «Дом бабочек» «Міста добра» Наталья Попадюк.

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В «Місті добра» в настоящее время находится более 140 детей. Из них 42 воспитываются в медицинском центре реабилитации и паллиативной помощи. Это дети, нуждающиеся в круглосуточном уходе, поэтому здесь особенно остро ощущают нехватку не только медицинского персонала, но и волонтеров.

Медицинский директор Благотворительного фонда «Місто добра» Денис Колюбакин отмечает: «Для многих воспитанников обычные объятия, общие игры или прогулка не менее важны, чем лечение. Это дети с самыми сложными медицинскими состояниями, которые нуждаются в круглосуточном уходе и паллиативном сопровождении. Наш персонал — люди, которыми мы безгранично гордимся. Для них эта работа давно стала призванием. Они делают все возможное, чтобы жизнь наших детей была не только дольше, но и счастливее».

В то же время, медицинский директор признается, что людей, которые могли бы заботиться о детях, всегда не хватает.

«Персонала никогда не бывает слишком много. Чем больше погружаешься в уход за этими детьми, тем больше понимаешь, насколько им нужны руки, которые будут носить, кормить, обнимать. Сто сорок детей это огромная ответственность и такой же объем ежедневной работы. Именно поэтому мы просим всех неравнодушных приобщаться. Нам нужны волонтеры с добрым сердцем, готовые регулярно приходить к детям, играть с ними, читать книги, гулять или просто побыть рядом», — говорит Денис Колюбакин.

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Младенцы хотят объятий и тепла / © Молодий буковинець

Мужчина отмечает, что особенно важна эмоциональная поддержка для детей, которые оказались без родительской заботы.

«Это не только дети паллиативного отделения. Многие наши воспитанники — сироты или дети, пережившие чрезвычайно тяжелые события, в том числе войну. У многих из них фактически не было детства. Они требуют внимания, тепла и любви. Для них каждый волонтер, который приходит на время, становится мамой или папой. Мы создаем для этих детей настоящую семью», — отмечает медицинский директор.

По словам Дениса Колюбакина, регулярное общение с волонтерами помогает детям открываться и доверять людям.



«Между ребенком и волонтером рождается особая эмоциональная связь. Дети начинают улыбаться, больше доверяют, раскрываются. Даже те, кто не может говорить, показывают свои чувства взглядом или ухмылкой. Это очень ценные моменты. Приходящие сюда люди уже не остаются такими, как были раньше. Они меняются вместе с этими детьми», — рассказывает он.

Впоследствии стала для ребенка мамой

В «Місті добра» уже были случаи, когда волонтерство перерастало в настоящую семейную историю. «У нас был ребенок, который попал в фонд еще младенцам в очень тяжелом состоянии. Мы несколько месяцев боролись за ее жизнь, стабилизировали состояние. Ребенок начал улыбаться, набирать вес. Однажды к ней начала приходить волонтер. Сначала она просто проводила с ней время, а потом стала для этого ребенка официальной мамой: она усыновила его. Такие истории еще раз доказывают, что этих детей легко полюбить», — говорит он.

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Стать волонтером в «Місті добра», добавляет Денис Колюбакин, может каждый.

«Нужно только иметь доброе сердце, желание приходить регулярно и уделять детям свое время. Надо только перед тем сделать флюорографию. Самое ценное, что можно подарить нашим детям — это внимание, тепло и ощущение, что они не одиноки», — заключает медицинский директор.

В конце дня Дима, Саша и Маша засыпают в своих маленьких кроватках. Завтра они снова проснутся, будут улыбаться, протягивать ручонки к няням и ждать, что кто-то возьмет их на руки, поиграет, почитает сказку.

Именно таких людей сегодня особенно нуждается в «Городе добра». Здесь говорят: волонтером не обязательно быть каждый день. Иногда даже несколько часов в неделю могут стать для ребенка настоящим счастьем. Ведь подаренные внимание, тепло и объятия остаются в детской памяти гораздо дольше любых игрушек.

Если вы готовы подарить детям немного времени, стать для них другом, поддержкой и человеком, которому они будут доверять, вас ждут.

Присоединиться к волонтерской команде можно, позвонив по телефону: +380 95 053 6009.

Ранее мы писали, что пара с 37 детьми призналась, что готова усыновить еще. Пол и Джин Бриггси создали мегородину из 37 детей, ухаживая за малышами с тяжелыми болезнями и инвалидностью.

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