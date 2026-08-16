Україну накриє африканська спека: де розпече до +36

До України повертається сильна спека / © Unsplash

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Погода в Україні 16 серпня перебуватиме під впливом антициклону. На всій території країни буде сухо та малохмарно. Температура повітря почне підвищуватися з західного регіону та місцями сягатиме спекотних показників.

Про це повідомив «Укргідрометцентр».

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Яка погода в Україні буде в неділю, 16 серпня

У західних областях через вплив антициклону очікується малохмарна погода без опадів. Вітер південний, 5 — 10 м/с. Нічна температура повітря +9 +14 градусів, денна +30 +35 градусів.

У північних областях передбачається сонячна та суха погода, без опадів. Вітер південно-західний, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря +9 +14 градусів, денна +28 +33 градусів.

У центральних областях переважатиме спокійна та суха погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря +10 +15 градусів, денна +28 +33 градусів.

У південних областях і в Криму малохмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря +13 +18 градусів, денна +27 +32 градуси.

У східних областях очікується суха та малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Нічна температура повітря +9 +14 градусів, денна +27 +32 градусів.

Погода у Києві та області

Погода у Києві та в Київській області 16 серпня 2026 року буде по-літньому теплою.

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У Києві температура вночі 17 градусів тепла, без опадів, вдень — до 30 градусів тепла.

На Київщині очікується незначна хмарність, без опадів. Температура вночі 13 -17 градусів тепла, вдень близько 29 градусів тепла.

Нагадаємо, синоптики застерігають, що у період від 15 до 25 серпня через тривалу суху погоду на річках у басейнах Дністра (у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях), Сяну (Львівщина) та суббасейну Західного Бугу (Львівська і Волинська області) очікується подальше зниження рівнів води.

Показники можуть впасти до найнижчих значень за весь період спостережень, а на окремих ділянках — навіть нижче за них. Через брак опадів рівень води в річках критично впаде. Дрібні річки місцями можуть пересохнути. Це ускладнить роботу місцевих водоканалів та господарств. Через загрозу оголошено ІІІ (коричневий) рівень небезпеки.

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