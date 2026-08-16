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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Украину накроет африканская жара: где распечет до +36

По данным синоптиков, днем будет жарко, но ночью температура упадет до +9.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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В Украину возвращается сильная жара

В Украину возвращается сильная жара / © Unsplash

Погода в Украине 16 августа будет под влиянием антициклона. По всей территории страны будет сухо и малооблачно. Температура воздуха начнет повышаться с западного региона и местами будет достигать жарких показателей.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Какая погода в Украине будет в воскресенье, 16 августа

  • В западных областях из-за влияния антициклона ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, дневная +30+35 градусов.

  • В северных областях ожидается солнечная и сухая погода, без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, дневная +28+33 градусов.

  • В центральных областях будет преобладать спокойная и сухая погода без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +10+15 градусов, дневная +28+33 градусов.

  • В южных областях и в Крыму малооблачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +13+18 градусов, дневная +27+32 градуса.

  • В восточных областях ожидается сухая и облачная погода, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночная температура воздуха +9+14 градусов, дневная +27+32 градусов.

Погода в Киеве и области

Погода в Киеве и Киевской области 16 августа 2026 года будет по-летнему теплой.

В Киеве температура ночью 17 градусов тепла, без осадков, днем — до 30 градусов тепла.

В Киевской области ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура ночью 13-17 градусов тепла, днем около 29 градусов тепла.

Напомним, синоптики предостерегают, что в период с 15 по 25 августа из-за длительной сухой погоды на реках в бассейнах Днестра (во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областях), Сяне (Львовщина) и суббассейной Западного Буга (Львовская и Волынская области) ожидается.

Показатели могут упасть до самых низких значений за весь период наблюдений, а на отдельных участках даже ниже их. Из-за нехватки осадков уровень воды в реках критически упадет. Мелкие реки местами могут пересохнуть. Это усложнит работу местных водоканалов и хозяйств. Из-за угрозы объявлен III (коричневый) уровень опасности.

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