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Землю накроют магнитные бури: сколько будет штормить и как пережить эти дни
Краткосрочный период геомагнитной тишины завершился — продолжается магнитная буря уровня STORM G1, которая вскоре усилится.
15–16 августа геомагнитная активность ожидается примерно на уровне Kp 2, что соответствует спокойной ситуации. В то же время, данные могут оперативно изменяться в зависимости от активности Солнца.
Об этом сообщает British Geological Survey Geomagnetism.
Солнце оставили два выброса корональной массы. Их постепенное прибытие на Землю спровоцирует магнитную бурю уровня STORM G1 14-15 августа и геошторм уровня G2 16-17 июня.
В субботу, 15 августа, сильные геомагнитные возмущения пока не прогнозируются. NOAA использует планетарный индекс Kp для оценки возмущений магнитного поля Земли. Значение от 5 и выше уже соответствует геомагнитной буре, тогда как более низкие показатели означают более спокойные или активные условия.
В воскресенье, 16 августа, предварительные прогнозы также показывают спокойный геомагнитный фон — около Kp 2. Поэтому сильная магнитная буря в этот день не ожидается.
Как уменьшить влияние магнитных бурь
Нормализовать сон — спать не менее восьми часов в сутки
Сбалансировать водный баланс — пить в течение дня чистую воду
Просмотреть ежедневный рацион — предпочесть легкие блюда и отказаться от алкоголя