Четыре зуба в одной лунке: женщина шокировала стоматологов — фото

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Сильвия Боктор из Канады принадлежит к редкой категории людей, которые в свое время даже ждали визита стоматолога. Причина была необычной: женщине нравилось наблюдать за реакцией врачей, когда они видели ее уникальные зубы, казалось, сошедшие со страниц учебника.

Как пишет Книга рекордов Гиннеса, в Сильвии три избыточных зуба росли в одной лунке вместе с основным зубом. Таким образом, в одном небольшом пространстве размещались сразу четыре зуба, что каждый раз удивляло стоматологов.

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«Один стоматолог сказал мне, что мне нужно ортодонтическое лечение, потому что сначала он думал, что это мои обычные зубы, которые просто нужно выровнять», – рассказала Сильвия. «Потом он внимательнее присмотрелся, понял, что это избыточные зубы, и сказал, что никогда не видел ничего подобного!».

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Интересно, что Сильвия не родилась с видимыми дополнительными зубами. По ее словам, впервые их обнаружили на панорамном рентгеновском снимке, когда ему было 20 лет.

На протяжении многих лет разные стоматологи советовали женщине удалить избыточные зубы. Однако Сильвия тщательно за ними ухаживала, в частности регулярно пользовалась зубной нитью, и решила не спешить с операцией, ведь дополнительные зубы не причиняли ей боли или иного дискомфорта.

Сильвия Боктор / © Guinness World Records

Ее необычная анатомия в конце концов принесла ей титул «Гиннеса». В январе Сильвия получила рекорд за самое большое количество зубов в одной челюсти среди женщин. При этом, как отмечает издание, известных конкуренток в этой категории пока нет.

"Все эти реакции заставили меня еще больше захотеть сохранить их и заботиться о них", - сказала она.

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Состояние, при котором у человека формируются дополнительные зубы, называется гипердонтией. Это редкая, но хорошо известная стоматологическая аномалия, при которой в полости рта появляется один или несколько зубов свыше нормального количества.

По оценкам стоматологов, гипердонтия составляет около 1–3% стоматологических аномалий. У большинства детей есть 20 молочных зубов, а у взрослых - 32 постоянных. Поэтому три дополнительных зуба Сильвии уже сами по себе являются необычным явлением. Особенно редким ее случай делало то, что все они размещались в одной зубной лунке.

Впрочем, невзирая на свою особенность, Сильвия не установила абсолютный рекорд по количеству зубов во рту.

Среди женщин этот рекорд принадлежит Калпани Балан из Индии – у нее 38 зубов. Среди мужчин рекордсменом является Пратаба Мунианди из Малайзии, у которого насчитывается 42 зуба.

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В течение жизни Сильвия путешествовала по Египту, Австралии, Йемену, а впоследствии поселилась в Канаде. В разных странах она обращалась к стоматологам, и некоторые специалисты рекомендовали ей не вмешиваться, если дополнительные зубы не создают проблем.

"Когда я указала на них другому стоматологу, он сказал, что намеренно делал вид, будто их нет, потому что если они мне не мешают, то он не видит ничего плохого в том, чтобы я ничего с ними не делала", - рассказала она.

Зубы Сильвии Боктор / © Guinness World Records

Впрочем, далеко не все стоматологи соглашались с такой позицией. Большинство специалистов советовали Сильвии удалить избыточные зубы, предупреждая, что со временем они могут вызвать проблемы.

Некоторые врачи даже предупреждали женщину о конкретных возможных последствиях.

«Один стоматолог сказал мне, что они повлекут за собой язвы на языке, если я их оставлю; другой посоветовал удалить их немедленно, потому что чем дольше буду ждать, тем сложнее будет их удалить, а рано или поздно мне все равно придется это сделать».

В конце концов, один из прогнозов стоматологов оправдался — несколько месяцев назад Сильвии таки пришлось попрощаться со своими необычными зубами.

Зубы Сильвии Боктор / © Guinness World Records

Из-за очень плотного расположения зубов в Сильвии возник кариес на премоляре. Стоматолог предупредил, что установить пломбу вокруг дополнительных зубов будет "чрезвычайно сложно".

Поэтому женщине пришлось принять непростое решение: удалить три избыточных зуба, чтобы сохранить здоровье основного зуба.

"С большим нежеланием мне пришлось удалить их, чтобы поставить пломбу на премоляр", - сказала она.

Несмотря на то, что теперь в ее улыбке больше нет трех необычных зубов, Сильвия не собирается скучать по этому поводу.

Напомним, индийка отрастила волосы почти до 3 метров и побила рекорд украинки.

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