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Астролог назвал женщин Зодиака, которые часто выбирают профессии, считающиеся мужскими
Разделение профессий на мужские и женские в наше время — вещь условная, в большинстве случаев оно уже неактуально.
Тем не менее, есть работа, которая — по самым разным причинам — женщинам просто не по силам, поэтому на таких должностях чаще можно встретить мужчин.
Астролог Людмила Булгакова назвала женщин Зодиака, которые часто выбирают профессии, традиционно считающиеся мужскими.
Овен
Овны — прирожденные лидеры, и касается это не только мужчин, но и женщин знака. Такому их качеству нет цены в политике и бизнесе, где они составляют серьезную конкуренцию мужчинам, а иногда и легко их обходят. Также женщины-Овны добиваются серьезных результатов в спорте — в том числе, и мужских его видах — и в армии.
Скорпион
Скорпионы — как мужчины, так и женщины — не только проницательные, но и жесткие, не склонные к сантиментам люди. Они умеют держать себя в руках и не давать воли эмоциям — во всяком случае, на людях и во время работы. Из них получаются прекрасные хирурги, летчики-испытатели, следователи, судмедэксперты, криминалисты и безопасиики.
Козерог
Козероги, вне зависимости от пола, самый дисциплинированный и организованный знак Зодиака, его представители усидчивы и внимательны к деталям, поэтому из них получаются не только прекрасные руководители высокого ранга и инженеры изобретатели, но и юристы — нотариусы, адвокаты и прокуроры, которым можно доверять самые сложные дела.
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