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В Марганце погиб младенец после атаки РФ: среди раненых двое детей
Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего также пострадали 11 человек.
В результате российской атаки по Марганцу в ночь на 15 августа погиб трехмесячный младенец.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
«Трехмесячный мальчик погиб в Марганце из-за ночной атаки россиян», — говорится в сообщении.
По его словам, ночью российские войска ударили ударным беспилотником по многоэтажному дому.
В результате атаки 11 человек получили ранения. Семь пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.
Среди раненых также двое детей — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.
Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа враг атаковал ударными беспилотниками Запорожья.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 15 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.