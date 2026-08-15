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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Марганце погиб младенец после атаки РФ: среди раненых двое детей

Вражеский беспилотник попал в многоэтажку, в результате чего также пострадали 11 человек.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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Последствия атаки на Марганец

Последствия атаки на Марганец

В результате российской атаки по Марганцу в ночь на 15 августа погиб трехмесячный младенец.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Трехмесячный мальчик погиб в Марганце из-за ночной атаки россиян», — говорится в сообщении.

По его словам, ночью российские войска ударили ударным беспилотником по многоэтажному дому.

В результате атаки 11 человек получили ранения. Семь пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии.

Среди раненых также двое детей — 5-летний мальчик и 12-летняя девочка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 августа враг атаковал ударными беспилотниками Запорожья.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 15 августа атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

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