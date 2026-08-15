"Кремль удваивает ставки": в ISW объяснили, почему Путин отвергает мирные переговоры

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Кремль продолжает демонстрировать нежелание России участвовать в любых мирных переговорах. Это нежелание российские топ чиновники периодически подтверждают публичными заявлениями.

Об этом говорится в отчете ISW.

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«Кремль удваивает ставки на категорический отказ от идеи переговоров, чтобы сплотить российскую общественность вокруг провоенной платформы накануне выборов в Госдуму, которые состоятся 18-20 сентября 2026 года», — говорится в отчете.

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В ISW заявили, что систематический отказ Кремля от всех украинских предложений по прекращению огня и мира свидетельствует о том, что Россия до сих пор не готова завершить войну в Украине на любых условиях, не предусматривающих выполнение ее максималистских требований.

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не готова согласиться на прекращение огня, которое зафиксирует нынешнюю линию фронта. По его словам, РФ будет продолжать войну против Украины, пока не сможет достичь «долгосрочного, надежного и устойчивого» урегулирования на собственных условиях.

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