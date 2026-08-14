"Разрушим все": Лавров в истерике из-за помощи США Украине в ударах по России

Сергей Лавров / © Associated Press

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В Кремле пожаловались, что США помогают Украине наносить удары по территории России. У них есть соответствующие данные. Москва уже передала Вашингтону запрос относительно поставок оружия Киеву и ждет ответа.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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По словам Лаврова, Россия не намерена требовать прекращения американской поддержки Украины как условия для начала переговоров. В то же время, российский министр подчеркнул: «Мы ультиматумов не ставим».

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Он добавил, что Москва передала Госдепартаменту США вопрос о поставках вооружений, разведданных и возможном участии Вашингтона в ударах по территории России.

Лавров в духе России пригрозил более жесткими подходами, чтобы «разрушить все, что питает военную машину Киева со стороны Запада».

«Мы это уже делаем, и они уже начинают стонать. И не случайно все больше голосов из разных точек нашего общего пространства призывают немедленно остановиться. Так не будет», — цинично заявил глава МИД РФ.

Атаки по России — последние новости

Напомним, Украина осуществила масштабную атаку на военно-морскую базу в Новороссийске, нанеся критический удар по остаткам российского флота. Из-за атаки военное руководство РФ предстало перед чрезвычайно сложной дилеммой относительно восстановления фрегатов.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина применила собственные ракеты-дроны «Паляница», крылатые ракеты «Нептун» и морские безэкипажные системы.

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