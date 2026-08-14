Взрывы разорвали Москву и порт Усть-Луга, бурлит пожар: власть визжит о куче дронов

Порт Усть-Луга в Ленинградской области России

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В ночь на 14 августа дроны атаковали Москву и порт Усть-Луга в Ленинградской области России.

Об этом сообщили губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и мэр Москвы Сергей Собянин.

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«На данный момент в Ленинградской области сбит 51 БПЛА противника. В результате повреждения зафиксировано возгорание в порту Усть-Луга», — говорится в заявлении губернатора.

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Он добавил, что специалисты приступили к ликвидации пожара.

Впоследствии Дрозденко проинформировал об отбое беспилотной опасности в области. По его данным, в течение атаки в общей сложности было якобы сбито 54 дрона.

В свою очередь Собянин написал в Сети, что средства ПВО российского Минобороны якобы сбили 10 беспилотников. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

К слову, вр.и.о. министра обороны Евгений Хмара сообщил, что Украина готовит новую стратегию дальнобойных ударов по стратегическим объектам в глубоком тылу РФ, используя отечественные технологии и комбинацию ракет, беспилотников и морских дронов. Цель состоит в уничтожении российского военно-промышленного потенциала, инфраструктуры, логистики и топливно-энергетического комплекса для принуждения Москвы к справедливому миру.

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