Путин в зоне поражения: "прилеты" украинской баллистики по Москве не за горами – Politico

Запуск баллистической ракеты FP-7 и Владимир Путин на фоне Кремля / © ТСН

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Уже этой осенью украинская компания Fire Point планирует опробовать в боевых условиях первую отечественную баллистическую ракету FP-7. Новое оружие вместе с дальнобойной системой FP-9 открывает возможности для поражения целей в глубине России, включая Москву.

Об этом сообщила генеральный директор Fire Point Ирина Терех, говорится в статье Politico.

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Что известно о ракетах FP-7 и FP-9?

Первая баллистика Fire Point может быть готова к применению уже осенью. Речь идет о тактической баллистической ракете малой дальности FP-7. Ее дальность составляет около 200 км, а масса боевой части — 150 кг. Ракету создают для поражения наземных объектов, однако параллельно ее адаптируют для использования в составе систем противовоздушной обороны.

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Помимо FP-7, Fire Point занимается разработкой баллистической ракеты FP-9. Она будет иметь боевую часть весом 800 кг и сможет преодолевать до 855 км, что потенциально позволит поражать цели в районе Москвы.

Для Украины оба проекта имеют особое значение из-за дефицита ракет-перехватчиков для Patriot. Киев заинтересован в создании собственных дальнобойных ракет, которые можно использовать для ударов по военным объектам в глубине России, в частности по пусковым установкам баллистических ракет.

Когда будет готова баллистическая ракета FP-7?

«Наша FP-7 уже находится в процессе сертификации. Для этого необходимо определенное количество испытательных запусков в боевых условиях, проводимых по специальной процедуре. Мы проведем эти запуски, докажем ее эффективность в реальном бою против нашего врага, и после этого она будет готова к заключению контрактов», — рассказала Терех на этой неделе.

По словам представительницы Fire Point, если процесс разработки и испытаний пройдет без осложнений, ракету удастся подготовить в определенные сроки.

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Она добавила, что при благоприятном развитии событий «вполне реально подготовить его к этой осени».

О возможных сроках готовности FP-7 также говорил президент Украины Владимир Зеленский. В то же время, он замечал, что для масштабного развертывания ракеты понадобится помощь международных партнеров.

«Что касается массового применения, я не могу сказать, потому что есть вещи, которые не зависят от Украины… есть некоторые элементы из других стран», — говорил глава государства.

FP-7 будут использовать и в пределах системы ПРО Freya

FP-7 планируют использовать и в рамках Freya — первой общей европейской системы противоракетной обороны. Fire Point будет отвечать за поставки ракет и пусковых установок, а партнеры Украины за отдельные компоненты, а также радары для наблюдения и сопровождения целей.

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В то же время Терех не стала раскрывать подробности международного сотрудничества.

«Я не могу раскрывать детали, потому что это зависит от партнеров — хотят ли они об этом говорить. Но все происходит достаточно быстро. Все партнеры работают в ритме украинских оборонных компаний», — сказала гендиректор Fire Point.

Отдельным направлением работы остается адаптация FP-7 для ПРО. По словам Терех, хотя ракеты для поражения наземных целей и перехватчики обладают похожими характеристиками с точки зрения аэродинамики и производства, их задачи существенно отличаются.

«Их аэродинамическая форма и принципы производства похожи, но функции разные. Одна должна пролететь из точки А до точки Б и поразить цель; у другой есть более сложная задача — найти и перехватить цель», — объяснила она.

Будущие перехватчики для системы Freyja планируют производить в двух модификациях. Первая будет близка по принципу работы к PAC-2, которые применяются в комплексах Patriot и поражают цель взрывом вблизи нее. Вторая будет иметь более сложную систему наведения, которая позволит самостоятельно обнаруживать и перехватывать вражеские ракеты, как это происходит с перехватчиками PAC-3.

«Ракету, подобную PAC-2, произвести гораздо быстрее. У нас нет роскоши тратить десятилетия на изобретение собственных перехватчиков hit-to-kill [для прямого уничтожения цели], поэтому решили двигаться поэтапно… а в будущем мы научимся производить собственные hit-to-kill, подобные PAC-3», — рассказала Терех.

Производство ракет PAC-3 к Patriot в Украине

Помимо разработки собственных ракет Киев пытается договориться с США о лицензии на производство перехватчиков PAC-3. Президент США Дональд Трамп в прошлом месяце сообщал Зеленскому о возможности такого соглашения. В то же время американский лидер сменил позицию и призвал Пентагон сначала пополнить собственные запасы после информации о значительных расходах ракет Соединенными Штатами в начале войны с Ираном.

По словам Терех, даже при наличии политической поддержки реализация договоренностей по производству Patriot PAC-3 может столкнуться с проблемами из-за ограниченных возможностей изготовления необходимых компонентов.

Представительница Fire Point считает целесообразным заключить отдельное соглашение по производству Украиной головок самонаведения. Эти системы размещаются в носовой части ракет и обеспечивают их автономную наводку на цель. Терех назвала их «критически важным и сложным в производстве» компонентом.

В то же время дальнобойная ракета FP-9, по словам Терех, может быть готова уже осенью, «если никто не будет вмешиваться в нашу работу». В случае успешной реализации проекта Украина станет одним из примерно 12 государств, обладающих подобными возможностями.

Украине больше не нужно просить разрешения бить по целям

В настоящее время Украина активно использует дальнобойные беспилотники. Среди них — FP-1 производства Fire Point с дальностью до 2300 км и FP-2, способный преодолевать до 700 км. Их используют, в частности, для ударов по российской нефтеперерабатывающей отрасли и логистической компании Wildberries.

«В этом году мы атаковали Россию вдвое большим количеством беспилотников, чем она атаковала нас. Об этом мы не могли мечтать в 2022 году. И мы все сделали это вместе — украинская армия, политики и производители. И это наша способность, независимая от других, — больше не нужно просить разрешения наносить удары по целям», — акцентировала Терех.

Теперь Украина стремится расширить свои возможности и перейти к использованию более мощного ракетного вооружения.

Возможности ракеты FP-9 и угроза от России

Fire Point уже разработала крылатую ракету FP-5 «Фламинго», способную нести боевую часть массой 1 метрическая тонна на расстояние до 3000 км. В то же время ее применение пока остается эпизодическим. Баллистическая FP-9 может стать более сложной целью для российской противовоздушной обороны, а также позволит атаковать пусковые позиции вражеских ракет. Такой подход может быть эффективнее попыток перехватывать ракеты уже после их запуска по Украине.

Параллельно с разработкой и запуском в производство новых ракет Fire Point сталкивается с угрозой со стороны России, которая пытается наносить удары по украинским производственным и исследовательским объектам.

В Москве украинские баллистические ракеты и увеличение производства дальнобойных и среднедальных дронов считают серьезной угрозой. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий. По его словам, российская сторона проводит разведывательную деятельность.

«Они пытаются не допустить, чтобы мы перешли к массовому производству этого оружия», — сказал он.

Терех также подтвердила, что украинские производители работают под значительным давлением из-за российской угрозы.

«Никто кроме наших партнеров не хочет, чтобы Украина была вооружена собственной баллистикой. Поэтому мы работаем под таким огромным давлением», — сказала она.

Напомним, ранее немецкое издание Der Spiegel писало, что баллистическая ракета FP-9 предназначена для ударов по Москве, а ее скорость делает российскую ПВО фактически бессильной из-за минимального времени на перехват. Соучредитель компании Fire Point Денис Штилерман сообщал, что после завершения наземных испытаний двигателя первый тестовый пуск планируется осуществить в сторону российской столицы. По меньшей мере, 25% ракет будут гарантированно пробивать вражескую защиту.

К слову, на фоне украинских ударов и внутренних вызовов Кремль усиливает безопасность президента РФ Владимира Путина, который начал избегать поездок в регионы, а также увеличивает давление на оппозицию, устраняя политиков от выборов и расширяя полномочия ФСБ по подавлению инакомыслия. Эксперты отмечают, что из-за войны, экономических трудностей и атак внутри страны власти не чувствуют себя уверенно в контроле над обществом и пытаются максимально дистанцироваться от него.

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