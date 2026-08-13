Запуск балістичної ракети FP-7 і Володимир Путін на тлі Кремля / © ТСН

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Вже цієї осені українська компанія Fire Point планує випробувати в бойових умовах першу вітчизняну балістичну ракету FP-7. Нова зброя разом із далекобійною системою FP-9 відкриває можливості для ураження цілей у глибині Росії, включно з Москвою.

Про це повідомила генеральна директорка Fire Point Ірина Терех, йдеться у статті Politico.

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Що відомо про ракети FP-7 та FP-9?

Перша балістика Fire Point може бути готова до застосування вже восени. Йдеться про тактичну балістичну ракету малої дальності FP-7. Її дальність становить близько 200 км, а маса бойової частини — 150 кг. Ракету створюють для ураження наземних об’єктів, однак паралельно її адаптують для використання у складі систем протиповітряної оборони.

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Окрім FP-7, Fire Point займається розробкою балістичної ракети FP-9. Вона матиме бойову частину вагою 800 кг і зможе долати до 855 км, що потенційно дозволить уражати цілі в районі Москви.

Для України обидва проєкти мають особливе значення через дефіцит ракет-перехоплювачів для Patriot. Київ зацікавлений у створенні власних далекобійних ракет, які можна було б використовувати для ударів по військових об’єктах у глибині Росії, зокрема по пускових установках балістичних ракет.

Коли буде готова балістична ракета FP-7?

«Наша FP-7 вже перебуває в процесі сертифікації. Для цього необхідна певна кількість випробувальних запусків у бойових умовах, які проводяться за спеціальною процедурою. Ми проведемо ці запуски, доведемо її ефективність у реальному бою проти нашого ворога, і після цього вона буде готова до укладення контрактів», — розповіла Терех цього тижня.

За словами представниці Fire Point, якщо процес розробки й випробувань відбуватиметься без ускладнень, ракету вдасться підготувати у визначені терміни.

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Вона додала, що за сприятливого розвитку подій «цілком реально підготувати її до цієї осені».

Про можливі терміни готовності FP-7 раніше також говорив президент України Володимир Зеленський. Водночас він зауважував, що для масштабного розгортання ракети знадобиться допомога міжнародних партнерів.

«Що стосується масового застосування, я не можу сказати, тому що є речі, які не залежать від України… є деякі елементи з інших країн», — казав глава держави.

FP-7 використовуватимуть і в межах системи ПРО Freya

FP-7 планують використовувати і в межах Freya — першої спільної європейської системи протиракетної оборони. Fire Point відповідатиме за постачання ракет та пускових установок, а партнери України — за окремі компоненти, а також радари для спостереження та супроводу цілей.

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Водночас Терех не стала розкривати подробиці міжнародної співпраці.

«Я не можу розкривати деталі, тому що це залежить від партнерів — чи хочуть вони про це говорити. Але все відбувається досить швидко. Усі партнери працюють у ритмі українських оборонних компаній», — сказала гендиректорка Fire Point.

Окремим напрямом роботи залишається адаптація FP-7 для ПРО. За словами Терех, хоча ракети для ураження наземних цілей і перехоплювачі мають схожі характеристики з погляду аеродинаміки та виробництва, їхні завдання суттєво відрізняються.

«Їхня аеродинамічна форма та принципи виробництва схожі, але функції різні. Одна має пролетіти з точки А до точки Б і влучити в ціль; інша має складніше завдання — знайти та перехопити ціль», — пояснила вона.

Майбутні перехоплювачі для системи Freyja планують створювати у двох модифікаціях. Перша буде близькою за принципом роботи до PAC-2, які застосовуються в комплексах Patriot та уражають ціль вибухом поблизу неї. Друга матиме складнішу систему наведення, що дозволятиме самостійно виявляти та перехоплювати ворожі ракети, як це відбувається з перехоплювачами PAC-3.

«Ракету, подібну до PAC-2, виробити набагато швидше. Ми не маємо розкоші витрачати десятиліття на винахід власних перехоплювачів hit-to-kill [для прямого знищення цілі], тому вирішили рухатися поетапно… а в майбутньому ми навчимося виробляти власні hit-to-kill, подібні до PAC-3», — розповіла Терех.

Виробництва ракет PAC-3 до Patriot в Україні

Окрім розробки власних ракет, Київ намагається домовитися зі США про ліцензію на виробництво перехоплювачів PAC-3. Президент США Дональд Трамп минулого місяця повідомляв Зеленському про можливість такої угоди. Водночас згодом американський лідер змінив позицію та закликав Пентагон спершу поповнити власні запаси після інформації про значні витрати ракет Сполученими Штатами на початку війни з Іраном.

За словами Терех, навіть за наявності політичної підтримки реалізація домовленостей щодо виробництва Patriot PAC-3 може зіткнутися з проблемами через обмежені можливості виготовлення необхідних компонентів.

Натомість представниця Fire Point вважає доцільнішим укласти окрему угоду щодо виробництва Україною головок самонаведення. Ці системи розміщуються в носовій частині ракет і забезпечують їхнє автономне наведення на ціль. Терех назвала їх «критично важливим і найскладнішим у виробництві» компонентом.

Водночас далекобійна ракета FP-9, за словами Терех, може бути готова вже восени, «якщо ніхто не втручатиметься в нашу роботу». У разі успішної реалізації проєкту Україна стане однією з приблизно 12 держав, які володіють подібними можливостями.

Україні більше не треба просити дозволу бити по цілях

Наразі Україна активно використовує далекобійні безпілотники. Серед них — FP-1 виробництва Fire Point із дальністю до 2300 км та FP-2, здатний долати до 700 км. Їх застосовують, зокрема, для ударів по російській нафтопереробній галузі та логістичній компанії Wildberries.

«Цього року ми атакували Росію вдвічі більшою кількістю безпілотників, ніж вона атакувала нас. Про таке ми не могли мріяти 2022 року. І ми всі зробили це разом — українська армія, політики та виробники. І це наша спроможність, незалежна від інших, — більше не потрібно просити дозволу завдавати ударів по цілях», — акцентувала Терех.

Тепер Україна прагне розширити свої можливості та перейти до використання значно потужнішого ракетного озброєння.

Можливості ракети FP-9 та загроза з боку Росії

Fire Point уже розробила крилату ракету FP-5 «Фламінго», яка здатна нести бойову частину масою 1 метрична тонна на відстань до 3000 км. Водночас її застосування поки що залишається епізодичним. Балістична FP-9 може стати складнішою ціллю для російської протиповітряної оборони, а також дозволить атакувати пускові позиції ворожих ракет. Такий підхід може бути ефективнішим за спроби перехоплювати ракети вже після їхнього запуску по Україні.

Паралельно з розробкою та запуском у виробництво нових ракет Fire Point стикається із загрозою з боку Росії, яка намагається завдавати ударів по українських виробничих і дослідницьких об’єктах.

У Москві українські балістичні ракети та збільшення виробництва далекобійних і середньодальніх дронів вважають серйозною загрозою. Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України генерал-майор Вадим Скібіцький. За його словами, російська сторона проводить розвідувальну діяльність.

«Вони намагаються не допустити, щоб ми перейшли до масового виробництва цієї зброї», — сказав він.

Терех також підтвердила, що українські виробники працюють під значним тиском через російську загрозу.

«Ніхто, крім наших партнерів, не хоче, щоб Україна була озброєна власною балістикою. Саме тому ми працюємо під таким величезним тиском», — сказала вона.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Der Spiegel писало, що балістична ракету FP-9 призначена для ударів по Москві, а її швидкість робить російську ППО фактично безсилою через мінімальний час на перехоплення. Співзасновник компанії Fire Point Денис Штілерман повідомляв, що після завершення наземних випробувань двигуна перший тестовий пуск планується здійснити у бік російської столиці. Щонайменше 25% ракет гарантовано пробиватимуть ворожий захист.

До слова, на тлі українських ударів і внутрішніх викликів Кремль посилює безпеку президента РФ Володимира Путіна, який почав уникати поїздок до регіонів, а також збільшує тиск на опозицію, усуваючи політиків від виборів та розширюючи повноваження ФСБ для придушення інакодумства. Експерти зазначають, що через війну, економічні труднощі та атаки всередині країни влада не почувається впевнено у контролі над суспільством і намагається максимально дистанціюватися від нього.

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