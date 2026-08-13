Чи можна гнилі яблука викидати на город

Падалиця

Реклама

Наприкінці літа багато садівників зіштовхуються з тим, що під деревами масово з’являється падалиця. Залишати опалі яблука під яблунями в надії, що вони перегниють самостійно, категорично не можна, адже такі плоди стають розсадником бактерій і хвороб на кшталт моніліозу. Викидати їх на звичайний смітник теж не рекомендується, оскільки це створить стійкий гнильний запах і привабить мух та ос. Проте ставитися до падалиці слід по-різному залежно від її стану.

Здорові та неперестиглі яблука, які опали через надмірну кількість на гілках, цілком можна зібрати й використати для приготування домашніх заготовок, серед яких компоти, варення чи вино. Зовсім інша справа — пошкоджені, уражені гниллю або хворобами плоди. Багато дачників припускаються стратегічної помилки, збираючи таку падалицю і викидаючи її за межі ділянки чи у звичайні відкриті компостні купи. Це створює ідеальну та рясну кормову базу для слизнів, через що шкідники почнуть розмножуватися в геометричній прогресії, і згодом позбутися їх буде вкрай важко.

Реклама

Як утилізувати уражені моноліозом яблуки

Щоб і захистити сад від інфекцій, і не розмножити шкідників, гнилі яблука потрібно правильно утилізувати, а найдієвішим способом є надійне закопування у землю з додатковою обробкою. У саду необхідно викопати яму, наприклад під гортензіями чи лохиною, та закласти туди падалицю. Перед засипанням обов’язково використовують біопрепарат Трихосан у будь-якій формі, такій як міні чи преміум. На одне відро яблук знадобиться приблизно половина столової ложки засобу, яка стане колосальною перешкодою для слизнів і повністю знищить збудників моніліозу. Після цього яблука ретельно засипають шаром землі товщиною не менше 10–15 сантиметрів.

Реклама

Чи можна закладати падалицю яблук у грядки

Якщо питання вирішується через облаштування окремих грядок, підхід вимагає дещо іншої технології. Для грядок, що відпочиватимуть до весни, плоди попередньо нарізають і розкладають на поверхні, після чого їх рясно посипають золою та мідним купоросом. Для прискорення процесів бродіння додатково вводять гній або гранульовану сечовину, після чого всю конструкцію закривають шаром землі. Надалі на таких збагачених ділянках у наступному сезоні можна успішно висаджувати огірки, гарбузи, кабачки, кріп чи петрушку.

Чи можна закладати падалицю яблук у компост

У разі закладання компосту здорові фрукти можна відправляти туди без проблем, тоді як усю гниль краще попередньо обрізати. Саму яму роблять виключно закритою, для цього викопують заглиблення, вистилають його бур’янами та насипають яблука. Плоди обробляють золою та мідним купоросом, а зверху знову накривають травою і землею. У процесі природного осідання таку масу періодично проколюють вилами для покращення циркуляції повітря, і вже наступного сезону отриманим якісним добривом можна буде повноцінно користуватися для власних потреб.

Новини партнерів