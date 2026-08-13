Зі зрубаних вікових дерев у Києві на Теремках зроблять лавки та урни для сміття

Кілька тижнів тому у Києві на Теремках розпочали вирубку дерев / © kyivcity.gov.ua

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Київська влада планує використати дерева, які встигли зрізати під час підготовчих робіт до будівництва теплотраси в мікрорайоні Теремки, для озеленення та благоустрою міста.

Про це заявив виконуючий обов’язки першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв.

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З його слів, деревину не будуть продавати чи використовувати в комерційних цілях,.

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«Зараз триває обробка й сортування: гілля перероблять на щепу, деревину перетворять на елементи озеленення й облаштування парків, скверів, громадських просторів. Це можуть бути перголи, парклети, вуличні меблі тощо», — додав посадовець.

Пантелєєв стверджує, що рослини в парку почали видаляти на підставі проєкту будівельних робіт, який пройшов державну експертизу. При цьому окремого дозвільного документа на вирубку не потрібно.

Київське комунальне об’єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» також розповіло про подальшу долю деревини з паркової ділянки на Теремках в Голосіївському районі Києва, де планується будівництво гілки тепломережі.

«Зрада відміняється! Ви запитуєте — ми відповідаємо! Куди поділи деревину з ділянки на Теремках? Вона зберігається на майданчику КП УЗН Голосіївського району. Стовбур кожного дерева розмічений, усі вони складені в кількох місцях на виробничій базі КП УЗН. Уся деревина обліковується. Наприкінці кожного місяця спеціальна комісія перевіряє її наявність і використання», — йдеться в повідомленні підприємства .

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Там зазначили, що у подальшому на власній пилорамі з деревини виготовлять вуличні меблі — лавки, альтанки та урни для сміття, а з невеликих гілок створять мульчу для підсипання саджанців.

Конфлікт на Теремках через дерева — що відомо

Конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5.

У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них — пересадити.

Активісти і місцеві жителі виступили проти вирубки дерев у парку в Голосіївському районі для будівництва гілки тепломережі.

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Мешканці столичного мікрорайону Теремки та представники міської влади домовилися протягом двох тижнів вивчити можливість прокладання резервної тепломережі за іншим маршрутом, який дозволить уникнути вирубки дерев у зеленій зоні.

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