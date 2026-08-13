Візит Путіна на Курили: Японія викликала посла "на килим", а у Медведєва сталася істерика

Володимир Путін / © Associated Press

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Черговий дипломатичний конфлікт спалахнув між Токіо та Москвою через суперечливі території Курильського архіпелагу. Міністерство закордонних справ Японії висловило офіційний протест після того, як президент РФ Володимир Путін здійснив поїздку на острів Ітуруп.

За інформацією інформаційного агентства Kyodo, через цей інцидент до японського зовнішньополітичного відомства негайно викликали посла РФ Николая Ноздрєва.

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Премʼєрка Японії Санае Такаїчі теж відреагувала на поїздку Путіна на Курили. За її словами, цей візит суперечить послідовній позиції Японії щодо Північних територій, а також ображає почуття японського народу.

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«Від моменту, коли в січні 2024 року президент Путін заявив, що обовʼязково відвідає Північні території, уряд Японії неодноразово звертався до російської сторони з проханням не допускати візиту президента на Північні території», — зазначила премʼєрка.

У відповідь на реакцію Токіо представники російського режиму традиційно вдалися до агресивної риторики та залякувань. Зокрема, колишній президент РФ Дмитро Медведєв виступив із різкими заявами на адресу японського уряду.

«Курильські острови були, є і будуть російською землею», — безапеляційно оголосив Медведєв, коментуючи позицію Москви.

Візит Путіна на Курили — що відомо

Володимир Путін уперше за час свого президентства відвідав Курильські острови. Щойно прибув на Ітуруп, президент РФ одразу вирушив на рибопереробний комбінат «Ясний».

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Після рибзаводу російський президент вирушив до Південно-Сахалінська та поспілкувався з місцевими жителями.

Зазначимо, інші російські керівники вже приїжджали на спірні території. Дмитро Медведєв відвідував Курили чотири рази.

Довідка:

Курильські острови розташовані між японським островом Хоккайдо та російським півостровом Камчатка. Японія претендує на чотири найпівденніші острови архіпелагу, які називає Північними територіями. Ними управляє Росія. Наприкінці Другої світової війни Радянський Союз анексував острівний ланцюг і депортував близько 17 тисяч японських жителів.

Територіальна суперечка є головною причиною, через яку Москва й Токіо досі не уклали мирного договору після Другої світової війни. Ітуруп має для Росії стратегічне значення: на острові розташована її головна військова авіабаза в регіоні. Японія раніше протестувала проти візитів на спірні острови інших російських посадовців, зокрема прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та його попередника Дмитра Медведєва.

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