Путін може відкрити новий фронт: Зеленський попередив про загрозу

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент РФ Володимир Путін може спробувати атакувати менші країни Балтії, які є членами Альянсу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю CNN.

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«Він (Путін — ред.) не знає, як завершити цю війну без великої окупації чи великої перемоги для свого суспільства. Простіше знайти якусь меншу країну…для нього не матиме значення, чи ця країна в НАТО, чи ні. Він хоче швидкої перемоги, будучи на 100% впевненим, що він переможе, окупує, знищить або візьме під контроль», — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, американські спецслужби дійшли висновку, що найближчими роками російський диктатор може наважитися на обмежене вторгнення або кібератаку проти країн НАТО, щоб перевірити надійність Альянсу.

Американські та європейські лідери вже зараз фіксують перші ознаки того, що Росія проводить зондувальні атаки для перевірки рішучості Альянсу. До таких провокацій посадовці відносять російські крилаті ракети, які порушували повітряний простір Польщі, та безпілотники, що падали на території Румунії.

Не так давно США попередили про ризик атаки Росії на одну з країн НАТО. На тлі цих оцінок Велика Британія посилила патрулювання своїх вод та спостереження за російськими військовими силами та суднами.

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