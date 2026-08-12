Путін готує Україні важкий удар: Forbes закликав США і НАТО терміново втрутитися

Війна Росії проти України / © ТСН

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Російський диктатор Володимир Путін вважає, що може виграти загарбницьку війну проти України, скориставшись дефіцитом ракет-перехоплювачів у Києва.

Про це пише головний редактор Forbes Стів Форбс, наголошуючи, що Сполучені Штати та їхні союзники по НАТО мають можливість не допустити такого сценарію.

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«Попри масштабні військові успіхи України в боротьбі проти Росії протягом останніх місяців, Путін вважає, що виграє свою загарбницьку війну через брак у Києва ракет-перехоплювачів», — зазначає Форбс.

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За його словами, Україна опинилася перед серйозною кризою протиповітряної оборони. У липні Росія здійснила рекордну кількість ракетних і дронових атак, зокрема запустила 198 балістичних та гіперзвукових ракет.

Дефіцит перехоплювачів стає критичним

Форбс звертає увагу, що українські системи Patriot, які здатні ефективно протидіяти балістичним ракетам, відчувають гостру нестачу боєприпасів. За словами редактора Forbes, Україна на початку серпня отримала лише третину тієї кількості ракет-перехоплювачів, яку одержала за аналогічний період 2025 року.

Проблема поширюється і на авіацію. Невелика кількість українських F-16 змушена використовувати свій ресурс для боротьби з дешевшими дронами Shahed, тоді як Росія вдосконалює ці безпілотники та оснащує частину з них реактивними двигунами.

Росія може скористатися слабкістю ППО

На думку Форбса, Москва нарощує виробництво ракет, здатних використати дефіцит українських перехоплювачів. Серед головних цілей російської кампанії він називає українську військову та енергетичну інфраструктуру.

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«Путін розраховує, що такі масові злидні зламають волю України до опору та підготують ґрунт для її капітуляції перед Кремлем», — пише головний редактор Forbes.

Водночас під ударами опиняються не лише військові об’єкти, а й лікарні, залізниця, школи та підприємства.

США і НАТО повинні діяти негайно

Форбс вважає, що Вашингтон має терміново збільшити постачання ракет-перехоплювачів Україні та прискорити виробництво Patriot. Серед інших кроків він називає передавання Києву щонайменше 50 американських F-16 та ще 30 винищувачів від європейських союзників.

Також він закликає дозволити Україні виробляти системи Patriot і ракети до них на власній території та забезпечити довгострокове фінансування оборони.

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«Зменшення запасів перехоплювачів на тлі зростання обсягів російських ударів завдасть важкого удару по цивільному населенню України цієї зими. Ефективні дії потрібні вже зараз», — наголошує Форбс.

Він підсумовує, що підтримка України відповідає не лише її інтересам: «Захист України — це, зрештою, наш власний захист».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін вирядився у військову форму і пригрозив країнам Заходу.

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