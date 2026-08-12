Путін натягнув форму і пригрозив ударами, "де вважатиме за потрібне": деталі

Володимир Путін. / © Associated Press

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Російський диктатор Володимир Путін вирядився у форму та прибув до Южно-Сахалінська, де взяв участь у фінальній стадії навчань Тихоокеанського флоту. Втім, не минулося без порції гучних погроз.

Що відомо про поїздку «фюрера» та його заяви, читайте у матеріалі ТСН.ua.

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На Сахаліні диктатор піднявся на борт гвардійського ракетного крейсера «Варяг». Для виходу на публіку Путін обрав спеціальну офісну форму верховного головнокомандувача збройних сил країни-агресорки — уніфікований повсякденний одяг вищого військового керівництва країни-агресорки.

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Виступаючи під час навчань, господар Кремля кинув порцію погроз на адресу всіх неугодних та тих, хто нібито загрожує безпеці агресорки Росії. Зокрема «фюрер» заявив не лише про нібито плани Заходу щодо захоплення російських торговельних суден, а ще й про продажі «награбованого майна».

Путін традиційно не обійшовся без погроз. Мовляв, такі дії західних країн Москва розцінюватиме як «піратство та розбій». Що більше, за його словами, у разі реалізації таких планів РФ «буде змушена» відповідати «дзеркально».

Водночас диктатор пригрозив, що Росія може діяти не лише в тих акваторіях, де нібито можуть атакувати російські судна, а навіть там, де «самі вважаємо за потрібне і доцільне». Зокрема, в зоні відповідальності Тихоокеанського флоту.

Нагадаємо, КНДР 12 серпня здійснила запуск балістичної ракети у бік Східного моря на тлі підготовки до спільних військових навчань США та Південної Кореї. Експерти вважають, що останнє випробування може бути перевіркою вдосконаленої ракети, яку Північна Корея потенційно готує для експорту до РФ.

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