"200 тис. доларів": переможниця "Холостяка" Лозовицька назвала пропозиції, які отримує від чоловіків

Катерина Лозовицька

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Переможниця 12-го сезону шоу «Холостяк», модель і блогерка Катерина Лозовицька розповіла про щедрі пропозиції від заможних чоловіків і зізналася, скільки їй були готові платити за інтимні послуги.

Після участі в популярному шоу Катерині почали приділяти більше уваги не лише прихильники. У соцмережах їй регулярно надходять повідомлення від невідомих посередників. Вони представляються менеджерами впливових чоловіків. Дівчину запрошують до ескорту. Також їй пропонують гроші за інтимні зустрічі або продаж відвертого контенту. За словами Лозовицької, іноді йдеться про суми, які складно навіть уявити.

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«Чого тільки не пропонували. Писали менеджери якихось впливових чоловіків — це взагалі постійно надходить у Telegram. Не знаю, звідки вони беруть номер телефону. Пропонували 200 тисяч доларів на місяць», — відверто розповіла Катерина в «Насправді Show».

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Катерина Лозовицька / © instagram.com/kateryna_lozovytska

Водночас модель наголошує: подібні пропозиції не мають нічого спільного з її професійною діяльністю. Лозовицька зізнається, що її особливо обурює поширений стереотип про моделей та ескорт. На її думку, люди часто не уявляють, скільки сил насправді вимагає робота в модельній індустрії.

«Мене це дратує. Як і будь-яку професійну модель, яка знає, що це насправді, коли ти справді працюєш. Це важка робота — і фізично, і морально», — зізналася Лозовицька.

Катерина Лозовицька

Водночас Катерина згадала випадок, коли її фото без дозволу використали на французькому сайті для дорослих. Курйоз ситуації полягав у тому, що на знімку модель була повністю одягнена в закрите пальто, тоді як поруч на сайті розміщувалися оголені учасниці.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Лозовицька розпочала новий роман і показала свого хлопця — відомого співака.

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