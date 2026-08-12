Сонячне затемнення 2026: давня формула передбачає світові потрясіння та зміни в Росії

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

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Повне сонячне затемнення 12 серпня пов’язують із тривожними прогнозами давнього математика Клавдія Птолемея. За його формулою, наслідки астрономічного явища триватимуть до кінця 2028 року та можуть спровокувати політичні кризи та конфлікти.

Про це пише Unilad.

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Один з астрологічних акаунтів в Instagram — Astrology Brother — звернув увагу на римського астролога та математика Клавдія Птолемея, який жив приблизно у 150 році нашої ери. Причина інтересу полягає в тому, що, за твердженням сторінки, Птолемей «дав правило, яке перетворює затемнення на часову шкалу».

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Перед повним сонячним затемненням, яке відбудеться сьогодні, 12 серпня, рівняння, сформульоване «легендарним елліністичним астрологом» — представником найдавнішої форми астрології, — вирішили використати для прогнозування майбутніх подій.

Втім, це не перша спроба застосувати таке рівняння. Востаннє, коли відбулося «саме це затемнення», його нібито використали для передбачення банкрутства Lehman Brothers 15 вересня 2008 року — найбільшого корпоративного банкрутства в історії США.

Як працює рівняння Птолемея?

У «Тетрабіблосі», книзі II, розділі 6, Птолемей описує астрономічне правило, за допомогою якого можна визначити тривалість прогнозованих наслідків затемнення. Якщо йдеться про сонячне затемнення, то «одна година» затемнення «дорівнює одному року наслідків». Для місячного затемнення діє інший принцип: одна година затемнення відповідає одному місяцю прогнозованого впливу.

Щодо сонячного затемнення, яке відбудеться 12 серпня, на сторінці зазначається, що «від першого контакту до останнього» воно триватиме «дві години на своєму шляху». Відповідно, це нібито означає два роки наслідків — від серпня 2026 року до кінця 2028-го.

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Цей період називають «запобіжником», однак «у запобіжника є точка детонації», йдеться далі.

Саме тут вступає в дію «друге правило» Птолемея — «де затемнення розташоване на небі, там розміщений момент пікового впливу». Птолемей визначає час початку та період найбільшої інтенсивності впливу залежно від того, де затемнення розташоване щодо східного горизонту, середини неба або західного горизонту.

Очікується, що над Іспанією Сонце зайде, поки «все ще буде затемненим».

«Затемнення під час заходу Сонця завдає удару на восьмому — дванадцятому місяцю», — зазначається на сторінці. Там також пропонують «позначити» період від квітня до серпня 2027 року.

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Але що, згідно з цими астрологічними прогнозами, має статися під час так званого «вікна детонації»?

Рівняння Птолемея і сонячне затемнення — що прогнозується у світі

Згідно зі сторінкою, прогноз має такий вигляд:

«Марс у Раку, поза межами допустимого положення, у квадраті до Нептуна: прихований конфлікт на морі, наприклад із кабелями, трубопроводами, арктичними маршрутами.

Меркурій у протистоянні з Плутоном: таємниці виходять назовні. Очікується, що до літа 2027 року уряд в Іберії впаде.

Удари в «сірій зоні» у Північній Атлантиці.

А всередині Росії — на території, яку це затемнення перетинає під час кожного повернення, — зміни на самому верхівковому рівні».

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтва, мольфарство та екстрасенсорика не є науками, а передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація часто має розважальний характер, тому її не варто сприймати як інструмент для ухвалення важливих життєвих рішень.

Сонячне затемнення 12 серпня — коли його буде видно в Україні

12 серпня 2026 року відбудеться повне сонячне затемнення, проте в Україні воно буде лише частковим. Перші прояви розпочнуться близько 20:10 і триватимуть до 20:53, час і тривалість явища суттєво залежать від регіону. Найкращі умови для спостереження матимуть жителі західних областей, де затемнення буде виразнішим. У Києві часткове затемнення буде дуже нетривалим: розпочнеться о 20:14, досягне максимуму о 20:18 і завершиться близько 20:23. Дивитися на Сонце під час затемнення можна лише через спеціальні захисні окуляри або фільтри, оскільки прямий погляд навіть на частково закрите Сонце небезпечний для зору.

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