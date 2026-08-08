Не лише затемнення: чому 12 серпня 2026 року стане найголовнішим астрономічним днем року

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

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Навіть затягнуте хмарами небо не завадить повному сонячному затемненню 12 серпня 2026 року залишити незабутні враження.

Як зазначає астроном у матеріалі для Space Astronomy, хмарність далеко не завжди псує спостереження — часом вона лише додає видовищу особливої виразності та драматизму.

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Під час сезону затемнень мисливці за цими явищами стають одержимими прогнозами хмарності. Вони роками вивчають клімат уздовж смуги повної фази, обирають «найчистіші» регіони, а потім безкінечно оновлюють прогнози, переглядають супутникові знімки й нервово шукають клапті блакитного неба. Однак досвід багатьох затемнень показує: навіть коротка прогалина в хмарах може подарувати повноцінне враження.

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Поширена думка, що «правильне» затемнення — це лише безперервний огляд сонячної корони протягом усієї повної фази. Дехто навіть заздалегідь «ранжує» затемнення за тривалістю тотальності. Насправді ж одна-єдина секунда, коли крізь хмари відкривається корона або тонкий серп частково закритого Сонця, — це вже й є головний момент, а не «втішний приз».

Де можна побачити затемнення 12 серпня 2026 року

Тінь Місяця 12 серпня пройде через східну Гренландію, захід Ісландії та північ Іспанії; невелика ділянка Португалії також опиниться поруч із смугою повної фази. Усередині вузького коридору повного затемнення Сонце буде повністю закрите Місяцем до 2 хвилин 18 секунд.

Тим, хто опиниться в смузі повної фази, радять бути максимально зосередженими. Повне затемнення триває настільки недовго, що будь-яка зайва метушня або спроба зробити «ідеальний кадр» легко відволікає від головного — власне спостереження неба й змін навколишнього середовища.

За межами смуги повної фази широка зона часткового затемнення охопить Велику Британію, значну частину Європи, частини Північної Америки та північний захід Африки.

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Особливості спостереження у різних регіонах

У Великій Британії очікується одна з найвиразніших «альтернатив» повній фазі — дуже глибоке часткове затемнення наприкінці дня. У більшості регіонів країни буде закрито близько 90% сонячного диска, із найглибшими фазами на заході та південному заході. Лондон, Манчестер і Глазго матимуть приблизно 91% покриття, а Кардіфф і Белфаст — трохи більше.

Максимальна фаза настане приблизно між 19:05 і 19:13 за британським літнім часом, коли Сонце буде низько над західно-північно-західним горизонтом. Саме низьке положення світила може стати ключовим фактором: це не те затемнення, яке варто дивитися з-за ряду будинків, дерев чи офісних будівель. Пляж, урвище, пагорб або відкрите поле можуть вирішити, чи побачите ви тонкий сонячний серп, чи взагалі нічого.

Важливо й те, що чистий горизонт на заході означає потребу в ясному небі не лише над вами, а й на десятки чи навіть сотню миль уперед у напрямку погляду. Це ще критичніше для східної Іспанії та Балеарських островів, де повна фаза відбуватиметься, коли Сонце й Місяць будуть лише на кілька градусів над горизонтом.

У Північній Америці затемнення буде менш глибоким, але все одно помітним. Чим далі на північний схід, тим більша частка Сонця закривається.

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У США найглибшу часткову фазу побачить північ Мену, тоді як Бостон, Нью-Йорк, Філадельфія та частина Нової Англії спостерігатимуть скромніший «укус» із боку Місяця після обіду.

У Канаді, особливо на сході й півночі, видовище буде виразнішим: у Ньюфаундленді закриється понад половина сонячного диска, а решта Атлантичної Канади побачить більше, ніж більшість території США.

Як безпечно відчути магію затемнення

Незалежно від місця спостереження, дивитися на Сонце без спеціальних захисних засобів небезпечно. Потрібні сертифіковані окуляри для затемнення або надійні сонячні фільтри для оптики. Тонкі хмари не роблять спостереження безпечним, так само як і звичайні сонцезахисні окуляри. Навіть короткий погляд на Сонце має бути лише через спеціальні фільтри.

Автор планує спостерігати затемнення з Гренландії й радить простий, «низькотехнологічний» підхід: окуляри для затемнення, роздрукований або збережений розклад локальних фаз та бінокль із надійно закріпленим сонячним фільтром спереду. Фотографія, на його думку, не повинна бути головною метою: найбільша пастка повної фази — сприймати її як подію, яку насамперед треба зняти, а не пережити.

Якщо ви опинитеся в зоні глибокого часткового затемнення (понад 80% покриття), світло може набути незвичного відтінку, а помітне затемнення яскравості стане відчутним приблизно від 90% закриття диска. У смузі повної фази ви відчуєте прохолоду, раптове падіння рівня освітлення, затихання птахів і людей, коли тінь Місяця накриє місцевість.

Роль хмар

Хмарний, «молочний» небосхил може приховати корону, але водночас зробити темряву різкішою й раптовішою, посилюючи відчуття нереальності.

Саме через це люди так цінують досвід затемнення — не лише через знімки, а через зміну всього оточення. Хмари, замість того щоб усе зіпсувати, можуть підкреслити дивність і драму моменту.

Тиждень великих небесних подій: Персеїди та Молочний Шлях

Період із 7 по 13 серпня 2026 року обіцяє стати винятковим для спостерігачів неба. У той самий день, що й сонячне затемнення, припадає максимум метеорного потоку Персеїди. Тим, хто вирушить за затемненням до Гренландії та Ісландії, за сприятливих умов може пощастити побачити й полярне сяйво після опівночі, хоча темрява там буде короткою.

Далі на південь настає «сезон Молочного Шляху»: наша галактика високо піднімається над горизонтом, а її найяскравіші й найдеталізованіші ділянки добре видно після сутінок. Упродовж цього тижня Місяць буде тонким серпом або взагалі відсутній у небі, тож умови для нічних спостережень будуть майже ідеальними.

Якщо вам пощастить побачити Молочний Шлях, затемнене Сонце й хоча б одну «падаючу зірку», це стане однією з найяскравіших комбінацій вражень для будь-якого любителя неба.

Сузір’я тижня: Персей і Персеїди

Метеорний потік Персеїди отримав назву від сузір’я Персея, але самі метеори не «вилітають» зі зірок цього сузір’я. Вони лише здаються такими, що розходяться звідти, бо Земля проходить крізь потік пилу й уламків комети.

Щоб знайти Персей, дивіться на північний схід пізно ввечері, а ближче до світанку — вище над горизонтом, під W-подібним сузір’ям Кассіопеї. Типова помилка початківців — вдивлятися саме в точку радіанта. Краще використати Персей як орієнтир, а потім спостерігати якомога ширшу ділянку темного неба. Цей потік, один із найкращих протягом року, особливо за безмісячних умов, винагороджує терплячих спостерігачів значно більше, ніж тих, хто шукає «ідеальну» точку.

Нагадаємо, 12 серпня у небі одночасно відбудуться три яскраві астрономічні явища, які вже спричинили у соцмережах жарти та прогнози про «кінець світу».

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