«Кінець світу» 12 серпня: у мережі обговорюють рідкісне поєднання трьох космічних явищ

Сонячне затемнення / © ТСН.ua

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Одразу три помітні астрономічні події припадуть на 12 серпня: повне сонячне затемнення, пік метеорного потоку Персеїди та так званий парад шести планет. Незвичайний збіг уже спричинив у соцмережах жарти й апокаліптичні прогнози, однак наукових підстав пов’язувати ці явища з можливою катастрофою немає.

Про це розповідає Daily Mail.

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Користувачі мережі називають майбутнє поєднання «потрійним видовищем» Всесвіту та жартують про «м’яке перезавантаження» світу, «фінал сезону для астрономії» і навіть «зомбі-апокаліпсис».

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«Це буквально кінець світу», — написав один із користувачів.

Інший пожартував: «Якщо почуєте сурми — не втручайтеся».

Водночас усі три події мають природне астрономічне пояснення. Їхній збіг у часі не свідчить про зв’язок між ними або про наближення будь-якої глобальної катастрофи.

Де буде видно повне сонячне затемнення

Сонячне затемнення. / © Unsplash

Повне сонячне затемнення відбувається, коли Місяць проходить між Землею та Сонцем і на певний час повністю закриває сонячний диск.

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12 серпня смуга повного затемнення пройде через частини Гренландії, Ісландії, Іспанії та Португалії. У цих районах денне світло на короткий час зміниться темрявою.

Одні з найкращих умов для спостереження очікуються в західній частині Ісландії та на півночі Іспанії. До зони повного затемнення, зокрема, потраплять Більбао, Валенсія, Сарагоса та Пальма.

У Північній Америці затемнення буде лише частковим. У Нью-Йорку Місяць закриє приблизно 9% сонячного диска, а в канадському Сент-Джонсі — близько 53%.

Персеїди можуть подарувати до 100 метеорів на годину

Зорепад. / © Pexels

У ніч із 12 на 13 серпня очікується пік метеорного потоку Персеїди. Найбільшу активність прогнозують у передсвітанкові години.

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За ясної погоди та далеко від міського освітлення спостерігачі потенційно зможуть побачити до 100 метеорів на годину. Молодий Місяць не створюватиме яскравого світлового фону, тому умови для спостереження мають бути сприятливими.

Персеїди залишатимуться активними до 24 серпня, однак найкращим періодом для спостереження стане ніч піка — приблизно від 23:00 за місцевим часом і до світанку.

Шість планет з’являться в небі одночасно

Сонячна система.

Ще однією подією стане так званий планетарний парад. Перед світанком Меркурій, Юпітер, Марс, Сатурн, Уран і Нептун розташуються на небі вздовж широкої дуги.

Марс і Сатурн можна буде побачити неозброєним оком. Меркурій та Юпітер буде складніше розгледіти через їхнє низьке розташування над східним горизонтом перед сходом Сонця.

Для спостереження за Ураном, найімовірніше, знадобиться бінокль, а Нептун можна буде знайти лише за допомогою телескопа.

У більшій частині Північної півкулі найкращий час для спостереження настане приблизно за 30–60 хвилин до сходу Сонця. Видимість залежатиме від погоди, географічного положення та відкритості горизонту.

Попри наукові пояснення, користувачі соцмереж продовжують обігрувати незвичайний збіг подій.

«Це звучить як початок фільму-катастрофи», — написав один із них.

Інші згадують давні уявлення про затемнення та метеорні потоки як про погані передвісники. Однак сучасна астрономія не розглядає ці явища як ознаки майбутніх воєн, катастроф або «кінця світу».

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