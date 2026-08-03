Фото, яке змінило людство назавжди: знімок із космосу перевернув уявлення про Землю

Земля. Фото: SpaceX / Pexels

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Фотографія 1968 року, на якій зображено сходження Землі над Місяцем, змінила те, як людство бачило планету до того часу. На знімку було показано Землю цілком. Це викликало глибоку психологічну трансформацію.

Про це повідомляє Space Daily.

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Знімок, який перевернув уявлення про вигляд Землі

У переддень Різдва 1968 року екіпаж «Аполлона-8» став першим екіпажем, який вийшов на орбіту Місяця, а астронавт Вільям Андерс сфотографував Землю, що піднімалася над місячним горизонтом — маленький блакитно-білий світ, що висів у темряві. Пізніше цей знімок, відомий як «Схід Землі», стане одним з найбільш репродукованих фотографій.

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Чотири роки по тому екіпаж «Аполлона-17» зробив знімок під назвою «Блакитна мармура» — всю освітлену сонцем планету в одному кадрі. На кадрах було видно Землю такою, якою вона є — скінченною та безмежною.

Завдяки цим знімкам більшість людей вперше змогла побачити те, де вони живуть.

«Ефект огляду»

Астронавти, які бачили це на власні очі, а не лише на фотографіях, описували значно сильніші переживання. Термін для цього явища походить від імені письменника, який сам ніколи не бував у космосі.

Френк Вайт, філософ космосу, розповідав, що ця ідея виникла під час перельоту через усю країну, коли він дивився у вікно літака. Йому спало на думку, що люди, які одного дня житимуть у космосі, назавжди матимуть унікальну перевагу — вони зможуть бачити Землю як єдине взаємопов’язане ціле. Ця думка стала продовженням його попередньої роботи над питаннями освоєння космосу разом із фізиком Джерардом О’Нілом. Вайт назвав це явище «ефектом огляду» (Overview Effect).

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Згодом він перевірив свою ідею, опитавши астронавтів, і їхні розповіді здебільшого підтвердили його припущення. Водночас він виявив, що така зміна сприйняття не відбувається автоматично у всіх людей.

Уперше публічно термін «ефект огляду» Френк Вайт використав 1985 року, а детально пояснив його у своїй книзі 1987 року «Ефект огляду: дослідження космосу та еволюція людини».

Планета Земля. Фото: SpaceX / Pexels

Який вигляд має Земля за спостереженнями астронавтів

Астронавти описують Землю як єдину, маленьку, крихку систему без видимих ​​кордонів. Одна деталь повторюється в цих розповідях частіше за будь-яку іншу. За їхніми спостереженнями, атмосфера з орбіти виглядає тонкою, слабкою, блакитною смугою, що обіймає край планети. Однак, на їхню думку, вона є набагато глибшою, ніж більшість людей уявляє. Весь повітропроникний шар, який підтримує все живим, звідти сприймається як майже небезпечно тонка оболонка навколо Землі.

Більшість із людей ніколи не побачить Землю з орбіти, а фотографії передають версію вигляду планети.

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До 1968 року образ цілої Землі не існував в свідомості. Тепер він на прапорах, екранах телефонів та стінах класних кімнат.

Нагадаємо, що найближчими днями біля Землі пролетить потенційно небезпечний астероїд.

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