Український футболіст перейшов до одного з найкращих клубів чемпіонату Іспанії

Юрій Кісак / instagram.com/yuriikisak

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Український форвард Юрій Кісак став гравцем іспанського "Вільярреала", підписавши свій перший професійний контракт.

Про це 18-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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"За цим моментом стоять багато років роботи, наполегливості, перемог і складних ситуацій, які допомогли мені стати сильнішим і вирости як футболісту та людині. Дякую "Вільярреалу" за довіру та можливість і надалі втілювати свою мрію. Це лише початок", — написав Кісак в Instagram.

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Кісак родом із Трускавця Львівської області. Останнім клубом українця була іспанська "Корнелья", яка виступає у третьому за силою дивізіоні країни.

Минулого сезону форвард захищав кольори команди U-19, провів 24 матчі та відзначився 8 забитими м'ячами.

Минулого сезону "Вільярреал" посів третє місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 72 очки у 38 матчах, і завоював пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.

Раніше повідомлялося. що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу.

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