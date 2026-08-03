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Український футболіст перейшов до одного з найкращих клубів чемпіонату Іспанії
Юрій Кісак приєднався до "Вільярреала".
Український форвард Юрій Кісак став гравцем іспанського "Вільярреала", підписавши свій перший професійний контракт.
Про це 18-річний футболіст повідомив на своїй сторінці в Instagram.
"За цим моментом стоять багато років роботи, наполегливості, перемог і складних ситуацій, які допомогли мені стати сильнішим і вирости як футболісту та людині. Дякую "Вільярреалу" за довіру та можливість і надалі втілювати свою мрію. Це лише початок", — написав Кісак в Instagram.
Кісак родом із Трускавця Львівської області. Останнім клубом українця була іспанська "Корнелья", яка виступає у третьому за силою дивізіоні країни.
Минулого сезону форвард захищав кольори команди U-19, провів 24 матчі та відзначився 8 забитими м'ячами.
Минулого сезону "Вільярреал" посів третє місце в чемпіонаті Іспанії, набравши 72 очки у 38 матчах, і завоював пряму путівку до групового етапу Ліги чемпіонів на сезон-2026/27.
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