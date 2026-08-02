"Особливий гравець": тренер "Челсі" висловився про скасування дискваліфікації Мудрика за допінг

Хабі Алонсо / © Associated Press

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Головний тренер лондонського "Челсі" Хабі Алонсо висловився щодо зняття з українського вінгера Михайла Мудрика дискваліфікації за вживання допінгу.

"Напевно, ми не можемо повною мірою зрозуміти, через що йому довелося пройти за цей час. Ми хочемо, щоб він був частиною команди. У нього є підтримка кожного. Це займе час, але тепер, коли все змінилося, ситуація почне рухатися вперед. Він хоче грати у футбол і бути частиною команди.

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Я бачив його ще в "Шахтарі". Бачив, який вплив він мав на гру, наскільки він сильний у ситуаціях один на один. Він здатний сам створювати багато моментів. Це особливий гравець. Але, безумовно, на це знадобиться час. Пережити все те, через що він пройшов, напевно, було для нього справді дуже важко", — наводить слова Алонсо football.london.

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Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонили брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначалося, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

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У квітні 2026 року Мудрик отримав дискваліфікацію на 4 роки за вживання допінгу.

З апеляцією на це рішення український футболіст звернувся до Спортивного арбітражного суду (CAS).

31 липня 2026 року стало відомо, що з Мудрика зняли дискваліфікацію за вживання допінгу. Українець визнав порушення антидопінгових правил, а термін його відсторонення був визначений як уже відбутий.

За час відсторонення до Технічного документа WADA були внесені зміни, згідно з якими, якби пробу Мудрика було взято сьогодні, така низька концентрація мельдонію в його організмі не порушувала б антидопінгових правил і не призвела б до дискваліфікації.

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Раніше повідомлялося, що Мудрик зробив першу заяву після скасування його дискваліфікації за вживання допінгу.

Також ми розповідали, що стали відомі плани "Челсі" щодо Мудрика після скасування дискваліфікації за допінг.

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