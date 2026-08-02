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На Закарпатті хлопець на смерть збив жінку і помер за кермом мотоцикла
Хлопець збив жінку на дорозі — вона померла у кареті «швидкої».
У селі Концово Ужгородського району сталася смертельна ДТП за участі неповнолітнього мотоцикліста та жінки-пішохода. 16-річний водій збив жінку, яка раптово вийшла на дорогу.
Про це повідомили у поліції Закарпаття.
Відомо, що 16-річний мешканець села Минай, рухаючись мотоциклом у селі Концово, скоїв наїзд на 60-річну місцеву жительку, яка раптово вийшла на дорогу. Від травм жінка померла в кареті «швидкої» під час проведення реанімаційних заходів.
Після наїзду мотоцикліст проїхав ще кілька десятків метрів, після чого зупинився на узбіччі, упав з транспорту і помер. Причину його смерті встановлять за результатами СМЕ.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. У справі призначено низку експертиз.
Нагадаємо, у Львівській області сталася ДТП — зіткнувся легковик з автобусом. У результаті 11 осіб отримали травми.