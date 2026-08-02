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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
626
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На Закарпатті хлопець на смерть збив жінку і помер за кермом мотоцикла

Хлопець збив жінку на дорозі — вона померла у кареті «швидкої».

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Аварія сталася у селі Концово

Аварія сталася у селі Концово

У селі Концово Ужгородського району сталася смертельна ДТП за участі неповнолітнього мотоцикліста та жінки-пішохода. 16-річний водій збив жінку, яка раптово вийшла на дорогу.

Про це повідомили у поліції Закарпаття.

Відомо, що 16-річний мешканець села Минай, рухаючись мотоциклом у селі Концово, скоїв наїзд на 60-річну місцеву жительку, яка раптово вийшла на дорогу. Від травм жінка померла в кареті «швидкої» під час проведення реанімаційних заходів.

Після наїзду мотоцикліст проїхав ще кілька десятків метрів, після чого зупинився на узбіччі, упав з транспорту і помер. Причину його смерті встановлять за результатами СМЕ.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України. У справі призначено низку експертиз.

Нагадаємо, у Львівській області сталася ДТП — зіткнувся легковик з автобусом. У результаті 11 осіб отримали травми.

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Дата публікації
Кількість переглядів
626
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