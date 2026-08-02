10 найкращих способів швидко охолодити квартиру, якщо немає кондиціонера та вентилятора

Як урятуватися від спеки і знизити температуру в кімнаті / © www.freepik.com/free-photo

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Літня спека може перетворити квартиру на справжню парильню, особливо якщо вікна виходять на сонячний бік, а кондиціонера чи вентилятора немає. Проте навіть у такій ситуації можна значно знизити температуру в приміщенні, використовуючи прості та доступні способи. Фахівці з енергоефективності та кліматичного комфорту зазначають, що головне завдання — не лише охолодити повітря, а й не дозволити теплу накопичуватися всередині житла. Якщо діяти комплексно, різниця температур може становити кілька градусів, що відчувається дуже помітно.

Щільно закривайте вікна вдень

Багато людей помилково залишають вікна відчиненими у спеку, сподіваючись на свіже повітря. Насправді, якщо надворі температура вища, гаряче повітря лише швидше нагріває квартиру.

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Найкраще тримати вікна зачиненими у найспекотніші години — приблизно з 10:00 до 20:00, особливо якщо сонце світить прямо у вікна.

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Зашторюйте вікна

Сонячне проміння є одним із головних джерел нагрівання приміщення. Використовуйте:

щільні штори;

рулонні штори;

жалюзі;

світловідбивні екрани.

Світлі тканини або спеціальні сонцезахисні покриття можуть відбивати значну частину тепла.

Провітрюйте лише вночі та рано-вранці

Коли температура на вулиці знижується, відкрийте всі вікна, щоб створити природний протяг. Найкращий час для такого провітрювання:

після заходу сонця;

рано вранці;

під час нічної прохолоди.

Це дозволить стінам і меблям частково віддати накопичене тепло.

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Використовуйте вологі простирадла

Один зі старих, але ефективних способів — повісити біля відчиненого вікна або дверного прорізу вологе простирадло чи великий рушник.

Під час випаровування вода забирає частину тепла з повітря, створюючи відчуття прохолоди. Важливо лише не робити тканину занадто мокрою, щоб уникнути надмірної вологості.

Вимикайте зайві електроприлади

Побутова техніка також нагріває квартиру. Найбільше тепла виділяють:

духовка;

електроплита;

комп’ютери;

телевізори;

ігрові приставки;

зарядні пристрої, які залишаються увімкненими.

У спеку варто вимикати техніку, якщо вона не використовується.

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Мінімізуйте приготування гарячої їжі

Під час роботи духовка або плита можуть підняти температуру на кухні на кілька градусів.

У найспекотніші дні краще обирати:

холодні супи;

салати;

страви без термічної обробки;

їжу, яку можна приготувати заздалегідь.

Це зробить перебування вдома набагато комфортнішим.

Приберіть зайвий текстиль

Килими, товсті покривала, декоративні подушки та пледи накопичують тепло. Якщо прибрати їх хоча б на літо, кімнати швидше охолоджуватимуться, а повітря здаватиметься свіжішим.

Зачиняйте двері до нагрітих кімнат

Якщо одна кімната сильно прогрівається сонцем, краще ізолювати її від інших приміщень.

Такий простий крок допоможе не допустити поширення гарячого повітря по всій квартирі.

Частіше мийте підлогу прохолодною водою

Вологе прибирання не лише освіжає повітря, а й тимчасово охолоджує поверхні.

Особливо добре це працює на плитці або ламінаті, які швидко віддають тепло після контакту з прохолодною водою.

Використовуйте лід або холодну воду

Якщо потрібно швидко освіжити кімнату, поставте кілька ємностей із льодом або дуже холодною водою в різних місцях квартири.

Лід поступово танутиме, а навколишнє повітря стане трохи прохолоднішим. Особливо добре цей спосіб працює в невеликих кімнатах.

Як не перегрітися самим

Окрім охолодження квартири, важливо допомогти організму легше переносити спеку. Лікарі рекомендують:

регулярно пити чисту воду невеликими порціями;

носити легкий одяг із натуральних тканин;

уникати надмірних фізичних навантажень у середині дня;

приймати прохолодний, але не крижаний душ;

віддавати перевагу легкій їжі з великою кількістю овочів і фруктів.

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