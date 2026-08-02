Як доглядати за садом у серпні: полив, обрізка та найкорисніші поради

Що зробити в саду у серпні / © Associated Press

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Останній місяць літа вже розпочався, а це означає, що садівникам та городникам доведеться добряче попрацювати. Фахівці поділилися перевіреними порадами щодо того, як утримати сад у розквіті: що саме обрізати й поливати, а також як привабити на ділянку птахів і комах-запилювачів.

Про це розповіли Daily Mail.

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Календар садівника на серпень: як врятувати ділянку від спеки та заманити сонечок

Експерт із вуличного простору Саймон Паррі каже, що вам варто дати газону «подихати» у серпні. Під час скошування трави влітку леза косарки варто піднімати вище, щоб допомогти рослинам впоратися зі спекою.

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«Збільшення висоти скошування збереже траву трохи довшою, що допоможе захистити коріння від спеки. Найкраще стригти газон раз на 1–2 тижні та залишати короткі скошені шматки там, де вони є, щоб у спеку вони могли діяти як мульча».

Пожовтіння трави під час сильної спеки не має вас лякати. Осінні дощі зроблять траву знову зеленою. Час від часу влаштовуйте газону «глибоке просочування» і добре його поливайте. Підживлювати газон у серпні не варто — ви простимулюєте ріст нових пагонів трави та зробите газон вразливим до шкідників.

Ще одна корисна річ, яку варто зробити у серпні в саду, — створити безпечну зону для сонечок. Сонечка допомагають підтримувати баланс популяцій шкідників. Ці плямисті жучки є природними ворогами попелиці. Сонечка та їхні ненажерливі личинки швидко знищують попелиць, а також харчуються плодовими мушками, кліщами та щитівками.

«Як і всі дикі тварини, сонечка залишатимуться там, де мають доступ до їжі, укриття та безпечного середовища. Зробіть свій сад гостинним для них», — каже фахівчиня зі шкідників рослин Тесса Коблі.

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Окрім сонечок, сад потребує бджіл та метеликів. Джеймс Еуенс з компанії Green Feathers радить облаштовувати спеціальні «зупинки для пиття», де комахи зможуть перепочити й напитися води.

«Це може бути щось просте, як неглибока миска з прісною водою з камінням, на яке сідають комахи, оточена рослинами, багатими на нектар, такими, як лаванда чи ехінацея».

Також можна насадити нових медоносів. Комахи віддають перевагу парасольковим квітам та зелені — кропу, фенхелю, коріандру, деревію, ангеліці й алісуму.

«Яскраво-жовті та помаранчеві квіти, зокрема чорнобривці та календула, також чудово підійдуть».

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Ще одна корисна порада для саду у серпні — не забувайте підгодовувати птахів. Наприкінці літа вони продовжують вигодовувати своїх пташат. Частіше протирайте поїлки для птахів та уникайте корму, що псується у спеку. Додайте до мисочок якісні суміші насіння та борошняних черв’яків.

Одним із найважливіших завдань у серпні для садівників є правильний графік поливу. Найкраще поливати рано вранці або ввечері, коли температура помірна. А ранковий полив кращий тим, що зменшує випаровування і забезпечує рослинам правильне поглинання вологи.

Краще поливати багато і раз на кілька днів, ніж потроху, але щодня. Підвісні кошики та молоді рослини вимагають більше вологи. Перевірити потребу можна просто: занурити палець у ґрунт приблизно на два-три сантиметри — якщо там сухо, рослину слід полити.

З липня у список обов’язкових справ переходить видалення зів’ялих суцвіть. Ця процедура надає рослинам охайного вигляду й запобігає передчасному обсипанню пелюсток. Відщипуйте, відламуйте або зрізайте зів’ялі бутони пальцями чи ножицями. Легке підстригання трав може простимулювати новий ріст восени.

І найвідповідальніше: у серпні триває активний збір урожаю.

«Фрукти та овочі, такі як помідори, артишоки, огірки, картопля та сливи, тепер будуть готові до вживання. Обов’язково також зберіть урожай з фруктових дерев, які мають бути стиглими».

Вчасний збір фруктів та ягід відверне перезрівання та появу плісняви. Це також захистить ділянку від гризунів і звільнить простір для нових зав’язей.

Які рослини треба обов’язково обрізати у серпні

Нагадаємо, серпень є важливим місяцем для обрізування багатьох декоративних рослин: це допомагає їм зберігати сили, не витрачати поживні речовини на формування насіння та краще підготуватися до зими.

Проте підхід має бути індивідуальним, адже сильне обрізання зараз може спровокувати ріст незрілих пагонів або зрізання майбутніх бруньок. У троянд видаляють лише зів’ялі квіти й пошкоджені гілки, у лаванди легенько вкорочують зелені пагони без зачіпання здерев’янілої частини, у півоній і флоксів прибирають засохлі суцвіття та хворе листя для профілактики грибків.

Водночас деякі культури, як-от дельфініуми, дзвіночки та котовник, після зрізання відцвілих квітконосів і належного догляду здатні зацвісти повторно вже наприкінці літа чи восени.

Обрізування клематисів залежить від їхньої групи, а з великолистими гортензіями поспішати не варто — вони закладають бруньки на торішніх пагонах, тому в серпні у них видаляють лише пошкоджені або хворі гілки.

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